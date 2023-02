Fiocruz e UFRJ lançam plataforma que detecta surtos de doenças infecciosas em estágio inicial

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lançaram nesta terça-feira, 14, uma plataforma que identifica precocemente doenças infecciosas que têm potencial para causar surtos e emergências de saúde. O projeto, batizado de Alerta Precoce para Surtos com Potencial Epi-Pandêmico (Aesop), foi apresentado durante a 6.ª Conferência Global de Ciência, Tecnologia e Inovação (G-Stic), no Rio de Janeiro.

Para conseguir detectar e coibir uma patologia potencialmente perigosa em estágio inicial, os cientistas vão ter o suporte da inteligência artificial. A tecnologia vai ser usada para localizar áreas onde uma doença está se espalhando de forma rápida no Brasil.

Leia também Alzheimer e autismo: pesquisa apresenta forma de estudar o cérebro usando imagem de bioluminescência

Isso será possível graças a um cruzamento de dados do Sistema Único de Saúde (SUS) com outras informações de saúde, ambientais e dados sociodemográficos que vão ficar armazenadas e à disposição de autoridades de saúde na plataforma Aesop.

Fiocruz e UFRJ lançam plataforma que consegue detectar surtos de doenças infecciosas em estágio inicial Foto: Marcos D'Paulo/Estadão

“A Aesop busca identificar geograficamente o início do surto por meio da análise de dados da atenção primária à saúde e outros dados relacionados às manifestações da doença, como venda de medicamentos e rumores nas redes sociais”, explica o pesquisador da Fiocruz e coordenador do projeto, Manoel Barral-Netto.

Uma vez identificada a área do surto, os pesquisadores poderão ir ao local para coletar amostras e identificar os agentes infecciosos envolvidos com a patologia analisada. Paralelamente, os cientistas de dados da plataforma Aesop vão adicionar outros dados para modelar o desenvolvimento do surto e informar as medidas de controle que devem ser tomadas.

De acordo com a Fiocruz, o Aesop ainda está em desenvolvimento, e seu lançamento tem o incentivo do Ministério da Saúde e também da Fundação Rockefeller.

Continua após a publicidade

Kay van der Horst, diretor administrativo da Iniciativa de Saúde da Fundação Rockefeller, entende que construir um plataforma de dados aberta e transparente “é vital para garantir uma resposta informada, coordenada e rápida a surtos de doenças infecciosas atuais e futuras.”

“É um modelo que, acreditamos, pode servir como uma prática recomendada para outras regiões, à medida que o mundo avança em direção a uma vigilância de patógenos e resposta a surtos mais robusta e coordenada”, afirmou van der Horst.