Fiocruz vai testar vacina contra hanseníase desenvolvida nos Estados Unidos

A primeira etapa do ensaio com seres humanos foi realizada nos Estados Unidos, com imunização de 24 voluntários sadios. Os resultados demonstraram a segurança da vacina, sem registro de evento adverso grave, e capacidade de estimular a resposta imunológica. Agora, novos voluntários serão vacinados, desta vez no Brasil, para confirmar a segurança e a imunogenicidade do produto.

“Como a hanseníase não é endêmica nos Estados Unidos, nós assumimos essa parte no mundo real, que chamamos de fase de segurança”, explicou em nota Verônica Schmitz, chefe substituta do Laboratório de Hanseníase do IOC e e líder científica do ensaio clínico.