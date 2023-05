Fleury: quando resultados serão liberados? É preciso refazer exames?

Uma falha nos sistemas do grupo Fleury tem causado atraso no resultado de exames pelo menos desde a última sexta-feira, 5, impactando o funcionamento de hospitais privados em São Paulo. Nas redes sociais, pacientes relatam uma série de reclamações contra os serviços, que segundo a empresa foram restabelecidos na tarde do domingo, 7, e serão retomados “gradualmente”.

Abaixo, entenda o caso.

O Fleury foi alvo de novo ataque hacker?

Segundo a empresa, não. Em nota, o grupo Fleury não detalhou o que causou a queda nos sistemas, mas negou que tenha sido vítima de ataque hacker ou ramsoware, um tipo de vírus para sequestro de dados, feito por meio de criptografia e que usa como refém arquivos pessoais da própria vítima para cobrar resgate e restabelecer de volta o acesso.

Em junho de 2021, a empresa foi vítima de uma invasão hacker em seu ambiente de Tecnologia da Informação (TI), o que também resultou na indisponibilidade de boa parte dos seus sistemas e operações. Pacientes também relataram à época dificuldades no acesso a resultados e agendamento de exames.

Os exames foram perdidos?

O Fleury afirma que a queda nos sistemas não causou nenhuma perda de exames. Na noite do domingo, entretanto, o site oficial ainda negava acesso à área de consulta aos resultados dos exames e apresentava uma mensagem de indisponibilidade dos serviços (veja abaixo). A empresa disse que o sistema seria “gradualmente” colocado para utilização dos clientes e que aqueles com agendamentos para a segunda-feira terão atendimento mantido.

Mensagem exibida no site oficial do grupo Fleury afirma que sistemas estão indisponíveis Foto: Reprodução

Por que os exames estão atrasados?

Pacientes têm relatado dificuldade no agendamento de novos exames, tanto por telefone quanto diretamente nos laboratórios, além de não conseguirem acesso a resultados. Nas redes sociais e nos sites de defesa do consumidor, há uma série de queixas.

“Hoje tive uma consulta prejudicada por indisponibilidade do sistema para obter um resultado de exame. Decepcionante! O médico ainda reiterou que o problema estava ocorrendo desde o dia anterior”, diz uma das mensagens publicadas no Reclame Aqui no sábado.

Segundo o Estadão apurou, em algumas unidades médicas, os exames laboratoriais de rotina, cujos resultados normalmente saíam em minutos, têm demorado mais de 24 horas para serem entregues.

Quais hospitais foram impactados?

O Fleury é uma das maiores empresas de diagnóstico do País e tem parceria de exames laboratoriais com alguns dos principais hospitais privados. Apenas em São Paulo, instituições como o Sírio-Libanês, o A.C. Camargo e o Oswaldo Cruz admitiram que a indisponibilidade dos sistemas tem impactado no acesso ao diagnóstico de pacientes.