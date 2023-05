Fleury tem falha no sistema e pacientes relatam problema para acessar exames

O sistema da rede de laboratórios Fleury tem sofrido com falhas técnicas nos últimos dias. Pacientes reclamam de problemas para agendar exames ou acessar resultados de procedimentos ao menos desde a sexta-feira, 5. Em nota, a empresa disse neste sábado, 6, que a indisponibilidade está “dentro da normalidade operacional”. Afirmou ainda que “em nenhum momento os atendimentos foram interrompidos”. Há dois anos, o grupo foi alvo de um ataque hacker, o que também prejudicou seus serviços à época.

O problema de agora, relatam os pacientes, atrapalha o agendamento de novos exames, tanto por telefone quanto diretamente nos laboratórios, e o acesso a resultados. O Grupo Fleury também afirmou que a “área de tecnologia está atuando e todo sistema deve ser restabelecido o mais rápido possível”.

Nas redes sociais e nos sites de defesa do consumidor, as queixas têm aumentado. “Hoje tive uma consulta prejudicada por indisponibilidade do sistema para obter um resultado de exame. Decepcionante! O médico ainda reiterou que o problema estava ocorrendo desde o dia anterior”, diz uma das mensagens publicadas no Reclame Aqui neste sábado.

Pacientes também se queixam da falta de agilidade da empresa para informar a todos sobre o problema. No perfil oficial do Twitter, o Grupo Fleury tem respondido às reclamações com um pedido para que os usuários chamem a empresa “no privado”.

“Hoje, sábado 06/05/2023, estava com exame agendado no Fleury às 07:15 da manhã, devendo chegar no laboratório às 06:45″, escreveu outro paciente no portal Reclame Aqui. “Quando cheguei no laboratório, não pude nem entrar”, acrescenta ele, informando que a atendente, ainda no estacionamento, já avisou sobre a indisponibilidade do sistema.

Mensagem exibida no site oficial do grupo Fleury afirma que sistemas estão indisponíveis Foto: Reprodução

Ataque hacker em 2021 expôs risco no setor

Em junho de 2021, o grupo Fleury foi vítima de uma invasão hacker em seu ambiente de Tecnologia da Informação (TI), o que também resultou na indisponibilidade de boa parte dos seus sistemas e operações. Pacientes também relataram à época dificuldades no acesso a resultados e agendamento de exames.

O crime, na época, acendeu o alerta sobre a segurança de dados pessoais e os riscos envolvidos no setor de saúde em meio ao ativismo hacker, que ganhou força após a pandemia da covid-19. O setor é visto como alvo potencial porque lida com informações valiosas dos usuários e, na avaliação de especialistas, ainda não está bem preparado para lidar com esse desafio.

Chego no @fleury_online para entregar aquele pote com “material” recolhido em casa e vem essa: “estamos sem sistema não tem como receber sem o pedido médico”. O tal pedido já estava em mãos do próprio Fleury e não teve solução! Perdi tempo, a coleta e o humor! — Renata Falzoni (@renatafalzoni) May 5, 2023

Nos chame através do privado. — FleuryMedicinaeSaúde (@fleury_online) May 6, 2023









