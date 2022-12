Foco no prazer, e não no medo: por que campanhas de sexo seguro devem mudar o discurso

THE NEW YORK TIMES - Os esforços para tornar o sexo mais seguro quase sempre se concentram nas coisas ruins: o que fazer para evitar uma infecção terrível ou um vírus potencialmente mortal. Eles raramente reconhecem as coisas boas: geralmente a razão pela qual as pessoas fazem sexo em primeiro lugar.

E é por isso que as campanhas de sexo seguro em todo o mundo não são tão eficazes quanto poderiam ser.

A pesquisa mostra que quando as campanhas de sexo seguro reconhecem o prazer – falando sobre sexo como algo que torna a vida boa ou mostrando como as camisinhas podem ser eróticas – mais pessoas usam camisinha.

Isso é o que a Organização Mundial da Saúde e uma organização não-governamental, o Pleasure Project, descobriram quando revisaram os resultados de testes e experimentos de sexo seguro nos últimos 15 anos. Eles avaliaram mais de 7 mil intervenções para o tratamento do prazer (e a falta dele). Os resultados revisados por pares foram publicados na revista PLOS One.

“A educação e os serviços de saúde sexual tradicionalmente promovem práticas sexuais mais seguras, concentrando-se na redução de riscos e na prevenção de doenças, sem reconhecer como o sexo seguro também pode promover intimidade, prazer, consentimento e bem-estar”, disse Lianne Gonsalves, epidemiologista coautora do estudo que pesquisa saúde sexual com a OMS. “Esta revisão fornece uma mensagem simples: os programas que refletem melhor as razões pelas quais as pessoas fazem sexo, inclusive por prazer, obtêm melhores resultados de saúde.”

As apostas são altas. As infecções sexualmente transmissíveis estão em níveis recordes nos Estados Unidos e vem aumentando em todo o mundo desde que a pandemia de covid-19 atrasou os testes e o tratamento. Globalmente, 1,5 milhão de pessoas foram diagnosticadas com HIV em 2021, uma taxa de novas infecções que quase não mudou nos últimos quatro anos. Tomar uma pílula diária conhecida como PrEP, ou profilaxia pré-exposição, oferece a promessa de prevenir algumas infecções, mas os preservativos continuam sendo uma maneira simples e infalível de fazê-lo. Quando as pessoas usam.

Camisinhas também podem ser divertidas e acrescentar um elemento sexy Foto: Bru-No/Pixabay.com

O Pleasure Project defende há anos que reconhecer o papel do prazer teria um grande impacto no uso do preservativo, reduzindo não apenas as infecções sexualmente transmissíveis, mas também gravidezes indesejadas. Ainda assim, Anne Philpott, uma especialista em saúde pública britânica que fundou a iniciativa em 2004, disse que a força dos resultados da análise foi uma surpresa até para ela.

“Se você tivesse uma pílula ou uma vacina onde pudesse mostrar esse tipo de efeito, todo mundo estaria falando sobre isso, teria todas as manchetes”, disse ela. “Agora temos evidências: ignorar esse ponto cego, durante toda a pandemia de aids, levou a um menor uso de preservativos e a mortes que poderíamos ter evitado.”

Mas a mensagem de prazer, observou ela, é uma adição comparativamente barata e fácil para os programas. É uma mudança na conversa, em vez de um novo medicamento ou dispositivo que precisa de aprovação regulatória e infraestrutura para ser entregue em lugares distantes.

Tenho cruzado com Philpott em encontros globais sobre aids por quase duas décadas. Mas sua mensagem está se enraizando lentamente na vasta comunidade de saúde sexual e reprodutiva que oferece mensagens e tecnologias de sexo seguro em grande parte do mundo.

Há algum progresso. Em setembro, a Federação Internacional de Planejamento Familiar, a maior organização de saúde sexual e reprodutiva do mundo, endossou os chamados Princípios do Prazer, diretrizes para centralizar o prazer no sexo saudável. Foi a primeira ação de uma organização global de saúde sexual a adotar a palavra “prazer” explicitamente na prestação de seus serviços.

Camisinhas podem ser divertidas

Existem programas espalhados pelo mundo que adotam essa abordagem – projetos como o Phénix, em Montreal, que ensina “habilidades eróticas” a homens que fazem sexo com homens, usando vídeos que tornam as camisinhas sexy e divertidas.

A melhor demonstração da mensagem de prazer que já vi vem de Arushi Singh, codiretora do Pleasure Project. Para transmitir o que significa erotizar o sexo seguro, ela tira uma bolsinha azul de sua bolsa. “Este é um brinquedo sexual que fui apresentada por profissionais do sexo em uma conferência sobre aids em Bangcok”, diz ela, como uma amiga que tem uma descoberta deliciosa para compartilhar.

“É pequeno, prático, você pode carregar na bolsa, colocar sozinho ou seu parceiro pode ajudar”, explica. “Está bem lubrificado. Ele vem com dois anéis – um ancora contra o colo do útero. E esse anel externo é o segredo: quando um pênis ou vibrador entra em sua vagina, o anel externo pressiona o clitóris.” Ela dá uma pequena chacoalhada. “Isso é o que faz.”

O brinquedo que Singh mostra é, na verdade, uma camisinha feminina. E é assim, diz ela, que você inverte a narrativa e conversa primeiro sobre como se divertir e depois sobre a prevenção de doenças.

Então, por que, dados os milhões de dólares gastos globalmente todos os anos para mudar a forma como as pessoas fazem sexo, o objetivo real do sexo é deixado de fora da agenda?

Philpott tem uma teoria. “As pessoas que trabalham com saúde sexual geralmente têm formação biomédica e se concentram na morte, no perigo e na doença”, disse ela. “Eles não são encorajados a pensar em si mesmos como seres sexuais.”

O fato de a maioria dos programas de saúde sexual e reprodutiva ser entregue por grandes agências beneficentes não ajuda, acrescentou ela. “Há uma narrativa de desenvolvimento internacional que historicamente vem de um lugar muito negativo em relação ao sexo ou de uma perspectiva colonial cristã destinada a salvar os ‘pobres infelizes’.”

Sonali Silva, que até recentemente trabalhava para o Pleasure Project no Sri Lanka, disse-me que durante os anos em que trabalhou em questões relacionadas à saúde sexual, incluindo direito ao aborto e HIV, com grandes organizações internacionais como a OMS, ela continuou observando o mesmo fenômeno.

“O grande elefante na sala com o qual ninguém quer fazer contato visual é por que as pessoas fazem sexo em primeiro lugar”, disse ela. “Todos nós vamos agir como se fosse apenas para reprodução. Desde que as pessoas estão vivas, elas fazem sexo por prazer, mas o mundo do desenvolvimento internacional não está tendo essa conversa.”