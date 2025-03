Frear a puberdade dos filhos: quando esse processo é realmente indicado?

O crescimento das crianças é um daqueles processos graduais e quase imperceptíveis no dia a dia. As roupas vão ficando pequenas, novos interesses surgem, o corpo começa a mudar… Tudo no seu tempo, não é? Mas, às vezes, o ritmo acelera de repente, e algumas crianças passam por essas transformações mais cedo do que o esperado — a chamada puberdade precoce. A princípio, o processo pode parecer natural, mas ele acarreta impactos significativos na saúde dos pequenos.

Na puberdade, o corpo começa a se preparar para a vida adulta, passando por várias mudanças físicas e hormonais. Normalmente, esse processo está programado para começar entre os 8 e 13 anos nas meninas e entre os 9 e 14 nos meninos. Porém, quando os primeiros sinais aparecem antes dessas idades mínimas, significa que o corpo resolveu adiantar os planos.

Crescimento de pelos nas axilas é um dos sinais da puberdade, que costuma começar entre os 8 e 13 anos nas meninas e entre os 9 e 14 nos meninos Foto: Ruslan Russland/Adobe Stock

PUBLICIDADE Esses sinais incluem o “estirão” de crescimento, o aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, mudanças na pele (que fica mais oleosa e, às vezes, com acne) e aquele cheirinho mais forte de suor — o famoso “cecê”. Nos meninos, é comum o aumento do pênis e da bolsa escrotal, o surgimento de pelos faciais e o engrossamento da voz. Já nas meninas, o primeiro sinal geralmente é o desenvolvimento das mamas, e a menstruação normalmente aparece dois anos depois. Mas vale destacar: não são necessários todos esses sinais para que a puberdade antes da hora seja uma suspeita.

Publicidade

“Essas mudanças acontecem devido à produção precoce dos hormônios responsáveis pela puberdade, como o estrogênio nas meninas e a testosterona nos meninos”, explica o endocrinologista Sonir Antonini. “Embora muitas vezes seja visto como algo natural — e, para os meninos, até como uma ‘vantagem’ — esse adiantamento pode ter impactos sérios, tanto físicos quanto emocionais.”

O que causa a puberdade precoce?

A puberdade “comum” acontece quando o corpo passa a produzir hormônios sexuais, mas quem dá o “start” no processo é o cérebro – mais precisamente o hipotálamo e a hipófise.

O hipotálamo é o “chefe” que dá a ordem para a transição começar. Ele manda um sinal para a hipófise, que, por sua vez, avisa as gônadas (os ovários nas meninas ou os testículos nos meninos) para produzirem estrogênio ou testosterona.

Quando esse processo começa mais cedo do que o esperado, temos a puberdade precoce, que pode acontecer de duas formas: a puberdade precoce central (PPC) ou a puberdade precoce periférica.

Publicidade

Puberdade precoce central: quando o cérebro se antecipa

Aqui, o hipotálamo decide ativar a puberdade antes da hora, fazendo com que ovários e testículos liberem hormônios mais cedo do que deveriam e acelerando o desenvolvimento da criança.

A maioria esmagadora dos casos não possui uma explicação, mas parte deles pode ter um fundo genético. Inclusive, um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), liderado pela endocrinologista Ana Claudia Latronico, foi pioneiro mundial em identificar algumas pistas genéticas ligadas à PPC.

“Hoje, sabemos que pelo menos três genes estão associados ao adiantamento da fase. Um deles é gene MKRN3, localizado no cromossomo 15, que é a causa genética mais comum da condição em famílias – e, curiosamente, sempre transmitida pelo pai”, conta Ana Claudia, que estuda o tema há três décadas.

Publicidade

Além da genética, em casos mais raros ainda, a PPC pode estar ligada a tumores cerebrais ou malformações no sistema nervoso central. Por isso, é extremamente importante a investigação do quadro. De acordo com a especialista, as meninas têm uma taxa 20 vezes maior de puberdade precoce do que os meninos. Mas, quando acontece com eles, a chance de a causa ser mais grave, como um tumor, é maior. “Além disso, temos pacientes que apresentam sinais de puberdade nos primeiros anos de vida. Nessas situações mais extremas, geralmente também existe uma condição mais séria associada.” Puberdade precoce periférica: quando as glândulas agem sozinhas Diferentemente da PPC, aqui o cérebro não tem a ver com a história: são os ovários, testículos ou glândulas adrenais que resolvem produzir hormônios sexuais antes do previsto, sem pedir permissão. Isso pode acontecer devido a doenças genéticas, como a hiperplasia adrenal congênita, ou por tumores nessas glândulas.

Publicidade

“Sabe aqueles géis de testosterona que alguns pais usam? Muitos aplicam na pele à noite, depois do banho. Aí a criança, no meio da madrugada, vai para a cama dos pais e acaba entrando em contato com o hormônio sem querer. Esse contato inadvertido pode levar ao desenvolvimento precoce de características puberais”, alerta Ana Claudia.

Publicidade

Riscos da puberdade precoce

Segundo a psiquiatra Lívia Beraldo de Lima, do Hospital Sírio-Libanês, a principal preocupação é o efeito psicológico e social da mudança antecipada. “Essas crianças são expostas precocemente a hormônios sexuais, o que pode levar a uma sexualidade precoce também”, destaca.

Elas podem começar a lidar com questões importantes sem ter preparo emocional. A sexualização precoce, por exemplo, pode aumentar o risco de comportamentos arriscados, como início antecipado da vida sexual ou uso inadequado de contraceptivos.

“E não é só isso. O corpo muda rápido demais, e a criança pode se sentir deslocada entre os amigos. Enquanto os colegas ainda estão brincando sem grandes preocupações, ela já está lidando com questões que normalmente só apareceriam anos depois. Isso pode afetar a autoestima e até levar ao isolamento, ansiedade e depressão”, descreve Lívia.

Pesquisas indicam que meninas que passam por essa condição têm um risco maior de desenvolver problemas psiquiátricos, metabólicos — incluindo resistência à insulina e diabetes — e doenças cardiovasculares.

Publicidade

“Nós também questionamos se a exposição precoce aos hormônios femininos pode aumentar o risco de câncer de mama, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar isso”, afirma Antonini, que é coordenador do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Outro ponto importante é o impacto no crescimento. A maturação óssea acelera tanto que, às vezes, uma criança de 6 anos pode ter uma idade óssea de 10, 11 ou até 12 anos. No início, essas crianças parecem mais altas do que os colegas, porém o crescimento desacelera antes da hora e elas acabam ficando com uma estatura abaixo do esperado.

“Muitos pais acham que ter um filho que cresce mais rápido do que os colegas ou que desenvolve o pênis antes do esperado é uma vantagem, um sinal de masculinidade”, explica Antonini. “O que não sabem é que, nos meninos, há uma chance maior de o adiantamento puberal estar associado a algum problema de saúde mais sério.”

Além disso, o contato precoce com a testosterona pode mexer com o comportamento. “Já vimos crianças muito pequenas com ereções frequentes, masturbação precoce e comportamentos sexuais inadequados para a idade”, relata o médico. A impulsividade e a agressividade também podem aumentar, tornando a convivência mais difícil.

Publicidade

A puberdade está começando mais cedo?

Apesar da impressão de que as crianças estão entrando na puberdade cada vez mais cedo, os especialistas afirmam que não há evidências de uma mudança na idade média.

O que tem acontecido, de acordo com a endocrinologista pediátrica Gabriela de Carvalho Kraemer, do Hospital Pequeno Príncipe, é um aumento de casos de PPC – um fenômeno que ficou mais evidente depois da pandemia e que não é observado só no Brasil.

“Ainda não temos uma explicação concreta para isso”, afirma Gabriela. “Algumas hipóteses incluem o estresse, mas, principalmente, o aumento da obesidade e do sobrepeso.”

Isso acontece porque o tecido adiposo não é apenas um depósito de gordura – ele também produz hormônios. Um deles é a leptina, que atravessa a barreira do cérebro e chega ao hipotálamo.

Publicidade

“A leptina sinaliza para o cérebro que há energia suficiente para o desenvolvimento reprodutivo, ajudando a ativar esse processo. Ou seja, quanto maior o acúmulo de gordura no corpo da criança, maior pode ser o estímulo para a puberdade começar antes do tempo”, explica o médico.

Diagnóstico e tratamento

Quando uma menina começa a dar sinais de puberdade antes dos 8 anos e um menino antes dos 9, é preciso investigar o que está acontecendo. Para isso, os médicos podem pedir uma série de exames: hemograma para avaliar os níveis hormonais, ultrassonografia para observar ovários ou testículos, ressonância magnética para verificar possíveis alterações no cérebro e radiografias para estimar a idade óssea da criança.

O tratamento depende da causa. Se a puberdade precoce estiver ligada a um problema específico, como um tumor ou hiperplasia adrenal congênita, o foco é tratar essa condição. Mas, se não houver uma doença associada, o objetivo é interromper o avanço da puberdade. Isso é feito com injeções subcutâneas de análogos de GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas), que bloqueiam temporariamente o processo.

“Se o objetivo for evitar a perda de estatura, quanto mais cedo começar o tratamento, melhores serão os resultados”, orienta Antonini.

O que os médicos mais veem no consultório, no entanto, são pais querendo bloquear a puberdade dos filhos sem que exista um real problema. Muitas vezes, o receio é que a criança cresça pouco, que a menina menstrue cedo ou até o medo de uma possível gravidez. Mas interferir no processo natural do corpo sem necessidade pode ter consequências – e, em alguns casos, até prejudicar o crescimento.

“O problema é que, muitas vezes, os pais transferem seus medos para os filhos. A pergunta que eles devem fazer é: ‘Estamos tentando tratar nossos filhos ou a nossa ansiedade?’. Isso faz toda a diferença”, alerta Antonini.