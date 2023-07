Ginecomastia: ex-BBB Eliezer relata condição; entenda causas e tratamento

O ex-BBB Eliezer, casado com a influencer Viih Tube, falou em suas redes sociais a respeito de uma condição que faz com que suas mamas aumentem de tamanho. O ex-BBB abordou o tema após uma seguidora comentar em uma de suas fotos perguntando se ele havia colocado silicone.

A ginecomastia é uma condição que faz com as glândulas mamárias masculinas inchem, aumentando aparentemente o tamanho das mamas dos homens. Em geral, a condição acontece devido a disfunções hormonais ou mesmo por conta da obesidade.

Em suas redes, Eliezer relatou que tem desequilíbrio hormonal e exames mostraram diminuição do hormônio testosterona no seu corpo.

O ex-BBB Eliezer, casado com a influencer Viih Tube, falou em suas redes sociais a respeito de uma condição que faz com que suas mamas aumentem de tamanho Foto: Instagram/ @eliezer

O que causa a ginecomastia?

A ginecomastia costuma ocorrer durante a adolescência, quando os meninos se aproximam da puberdade, e é considerada uma ocorrência natural nessa fase da vida. Em geral, as glândulas mamárias incham devido a mudanças hormonais e depois voltam ao normal. A orientação é que haja apenas acompanhamento do adolescente.

No caso dos adultos, é preciso investigar diversos pontos para identificar a causa do problema. Durante a avaliação, o médico precisa considerar histórico de doenças crônicas, questionar se o paciente tem hipertireoidismo, outros sintomas que indiquem disfunção hormonal como perda de pelo e de libido, entre outros pontos.

Há ainda outras causas que podem estar associadas à ocorrência da ginecomastia como:

insuficiência renal;

efeito colateral do uso de anabolizantes;

infecções nos testículos;

efeito colateral de alguns medicamentos.

Quais os sintomas da ginecomastia?

Além do inchaço das mamas, há casos também em que pode ocorrer dor no local. As aréolas também podem ficar maiores e mais escuras.

Qual o tratamento para a ginecomastia?

O tratamento varia de acordo com o grau da condição. Nos casos mais leves é possível reduzir o inchaço da mama apenas com medicamento e mudanças de hábitos. Já nos casos mais graves o problema pode ser corrigido com intervenção cirúrgica.