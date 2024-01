Governo de Minas Gerais decreta situação de emergência por alta de casos de dengue e chikungunya

O governo de Minas Gerais declarou neste sábado, 27, situação de emergência em saúde pública no Estado devido ao grande número de casos de dengue e chikungunya registrados neste ano. Segundo o decreto, Foram confirmados 11.490 casos de dengue e 3.067 casos de chikungunya apenas nas três primeiras semanas de 2024.

PUBLICIDADE Contudo, os números podem ser maiores. De acordo com o painel de monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), são 21.573 casos prováveis de dengue e 5.867 de chikungunya em 2024 até a última sexta, 26. O Estado é a terceira unidade federativa do País a decretar emergência pelas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em 2024, depois de Acre e Distrito Federal. O decreto foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais neste sábado, 27, e está previsto para vigorar por seis meses. Com a publicação, o governo mineiro pode tomar medidas administrativas, como agilizar compras de insumos e materiais para o tratamento e prevenção e contratação de serviços para controle de arboviroses, como são chamadas doenças transmitidas por insetos.

Também será instalado um Centro de Operações de Emergências de Arboviroses, coordenado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para monitoramento e gestão da situação de emergência no Estado.

Dengue tem altos números em 2024; governo tenta programa de vacinação com imunizante recém-aprovado Foto: Fábio Motta / Estadão

Em Minas, a maioria das infecções é do tipo 1 da dengue; contudo, também foi detectado o tipo 3, que não circulava no Brasil de forma epidêmica há 15 anos. A dengue tem quatro sorotipos - quem já teve caso de um deles ainda pode ser infectado pelos outros. O tipo 2 também está em circulação no Brasil.

Nas três primeiras semanas epidemiológicas de 2024, mais de 120 mil casos prováveis foram registrados no País, ante 44 mil da mesma época do ano passado. Também foram registrados 12 óbitos pela arbovirose, contra 26 no mesmo período do ano anterior - importante lembrar, porém, que há um atraso na transmissão dos dados, então as estatísticas deste ano ainda podem ser revisadas para cima.

Além das medidas contra o mosquito transmissor da doença, que visam eliminar criadouros em água parada e impedir a reprodução, o Ministério da Saúde planeja iniciar um programa de vacinação contra a dengue, com a vacina Qdenga, recém-aprovada para uso após ser desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda.

O Ministério da Saúde anunciou que crianças de 10 a 14 anos serão priorizadas para a vacinação diante do número limitado de doses. Eles devem começar a ser vacinados em fevereiro. A pasta também selecionou 521 municípios - de 16 Estados e o Distrito Federal - que serão contemplados. Veja a lista completa aqui.

A faixa etária está dentro do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 6 aos 16 anos. De acordo com Eder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do ministério, a escolha foi feita levando em consideração que, entre as crianças, o grupo de 10 a 14 anos concentra o maior número de hospitalizações.