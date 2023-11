Governo de São Paulo prorroga campanha de multivacinação; veja até quando e como participar

Para tentar alcançar um número maior de crianças e adolescentes imunizados, o Governo do Estado de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de multivacinação até 15 de novembro. Ela estava prevista para ser encerrada na terça-feira, 31. Desde o lançamento até segunda-feira, 30, mais de 630 mil crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos foram vacinados. A iniciativa também já verificou a carteira de vacinação de mais de 1 milhão de menores de 15 anos de idade em todos os 645 municípios paulistas, segundo o governo estadual.

“O objetivo da prorrogação é aumentar as coberturas vacinais de todas as vacinas do calendário básico. Até o momento, a campanha checou a carteira de 225,5 mil bebês com menos de 1 ano e vacinou 178,4 mil deles. Entre crianças de 1 a 4 anos de idade, 304,5 mil compareceram aos postos de vacinação e 169,9 mil foram imunizadas”, afirma o Estado.

Além disso, 229,6 mil crianças entre 5 e 8 anos tiveram suas carteiras verificadas e 83,2 mil delas receberam doses das diversas vacinas oferecidas. Na faixa etária entre 9 e 14 anos, 320,1 mil jovens foram aos postos e 199,1 mil receberam as vacinas.

Entre as vacinas ministradas exclusivamente a crianças entre 9 e 14 anos, que incluem a vacina para HPV e Meningo ACWY, mais de 342 mil doses foram aplicadas.

Governo de SP prorroga campanha de multivacinação até 15 de novembro. Foto: Reprodução/Twitter/Governo de SP

A campanha de multivacinação disponibiliza as seguintes imunizações:

Poliomielite;

Meningocócica C Conjugada;

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola);

Febre amarela;

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae b );

); HPV (entre 9 e 14 anos de idade);

BCG (tuberculose);

Covid-19.

Durante o feriado prolongado de Finados, a vacinação será oferecida normalmente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs).