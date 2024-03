Gripe: Farmácias e clínicas privadas já aplicam vacina; saiba quanto custa

Farmácias e clínicas privadas já começaram a vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. As doses custam até R$ 89,90. Alguns estabelecimentos oferecem preços especiais para aqueles que compram mais de uma dose.

Na rede privada, a vacina aplicada é quadrivalente. Ela protege contra duas cepas de influenza A – H1N1 (cepa Victoria) e H3N2 (cepa Darwin) – e duas de influenza B. "Gripe não é um problema só quando está muito frio. O vírus já está aí circulando. Quanto antes começarmos a prevenção, melhor", afirmou Juliana Cervan, diretora da área Mais Saúde da RD-RaiaDrogasil, em nota.

“É essencial vacinar, pois a cada ano nos deparamos com uma nova mutação da gripe”, disse Monika Reis, gerente de vacinas da rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma, em nota.

Ministério antecipa campanha

O Ministério da Saúde anunciou que vai antecipar a vacinação contra a gripe para o final de março. A campanha, que tradicionalmente só ocorre entre abril e maio, já deve começar no dia 25 de março no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

“Desde o ano passado, estamos observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Então, esse ano nós vamos antecipar a campanha para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis, para que a gente possa estar com a população protegida antes do inverno”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, em comunicado. Esses vírus costumam circular em maio, junho e julho.

Idosa recebe vacina contra gripe em Osasco Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 23/03/2020

Outra preocupação da pasta, que foi ressaltada em coletiva na última quarta-feira, 28, é de que a circulação de vírus respiratórios ocorre em paralelo a um avanço nunca antes visto da dengue – o País ultrapassou a marca de 1 milhão de casos prováveis. O início dessa doença é bastante inespecífico e, por isso, ela pode ser confundida com a gripe – embora a dengue não envolva a presença de sintomas respiratórios.

A vacina utilizada na rede pública é a trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação. Apenas alguns grupos estarão elegíveis no início da campanha (confira aqui).

Clínicas privadas

De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC), “muitas” clínicas privadas já receberam imunizantes e já aplicam a vacina. “O preço das vacinas no setor privado varia conforme região e porte da clínica.”

Drogasil e Raia

As farmácias da rede RD-RaiaDrogasil iniciaram a vacinação na sexta, 1°. Na maior parte do País, incluindo São Paulo, a vacina custa R$ 89,90. Para grupos a partir de duas pessoas, a rede oferece desconto, e cada dose sai por R$ 84,95.

No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o valor é de R$ 79,90. Na compra de duas doses ou mais, cada uma sai por R$ 74,95.

Não é obrigatório o agendamento. No entanto, o consumidor pode acessar os sites da Drogaria Raia, neste link, e da Drograsil, neste link, para saber quais unidades fazem a aplicação e agendar um horário.

Pague Menos e Extrafarma

A rede de farmácias Pague Menos também deu início à vacinação. Os imunizantes estão disponíveis em seus consultórios farmacêuticos que oferecem aplicação de vacinas, o Clinic Farma. Não é preciso agendamento. O imunizante custa R$ 89,90.

Os Clinic Farma estão presentes em 15 Estados. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.