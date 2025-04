Opinião | Já ouviu falar em exercícios excêntricos? Entenda o que são e se vale a pena investir neles

Se você, caro leitor, já teve um pouco de experiência em uma academia de musculação, provavelmente já deve ter sido aconselhado a voltar o peso bem devagarinho após levantá-lo. Obviamente, controlar o movimento é importante para evitar lesões, mas as instruções muitas vezes vão além. Com frequência, a tese é a de que, ao desacelerar intencionalmente o retorno à posição inicial (isto é, ao enfatizar a fase excêntrica), o exercício “pega mais”.

PUBLICIDADE O nome pode soar estranho, mas o termo “contração excêntrica” nada tem a ver com excentricidade, já que apenas se refere a um movimento bastante natural em que os músculos se contraem e, ao mesmo tempo, se alongam – em vez de se encurtar. Pense, por exemplo, no movimento do salto. Quando a pessoa aterrissa no solo, seu corpo precisa desacelerar aos poucos, caso contrário o impacto será enorme. Essa desaceleração é feita graças à ação de músculos da coxa, que se contraem enquanto se alongam, permitindo que o joelho e o quadril se dobrem de forma lenta e controlada. Na musculação, normalmente fazemos exercícios dinâmicos, que incluem tanto a fase concêntrica (quando levantamos o peso) como a fase excêntrica (quando abaixamos o peso) dos movimentos. Portanto, o conselho de intencionalmente desacelerar o retorno à posição inicial, prolongando assim a fase excêntrica, sugere que esse tipo de contração tem algo de especial. Mas será que tem mesmo? Vejamos o que a ciência nos diz.

Quem faz musculação já deve ter ouvido que o exercício "pega mais" quando se desacelera o retorno à posição inicial, mas a ciência não corrobora essa tese. Foto: djile/Adobe Stock

Os primeiros estudos sobre o assunto focaram em treinos realizados exclusivamente com exercícios excêntricos: ou seja, as pessoas não levantavam o peso, apenas o abaixavam vagarosamente. Um ponto importante aqui é que conseguimos fazer a fase excêntrica de um movimento com mais peso do que a fase concêntrica do mesmo movimento. Logo, uma vantagem do treino excêntrico seria aumentar as cargas, o que poderia favorecer o ganho de força muscular. Essa vantagem, no entanto, nunca foi demonstrada de forma inequívoca.

Na verdade, alguns estudos até mostram que o treino excêntrico pode ser pior do que o treino normal para aumentar a força. Isso faz bastante sentido e se alinha bem com os princípios de especificidade do treinamento físico. Afinal, se a pessoa realiza apenas a descida dos pesos, por que esperar que isso seja mais vantajoso do que o treino em que esses pesos também são levantados?

Em relação aos efeitos do treinamento excêntrico sobre o crescimento muscular, uma recente análise integrada da literatura científica apontou que tanto faz treinar nesse estilo ou do jeito convencional: os ganhos de hipertrofia muscular serão bastante parecidos.

Cabe destacar que uma característica desse tipo de exercício é que ele acentua as microlesões que podem ocorrer com o treinamento de força. Não me refiro aqui a lesões em ossos, músculos, articulações, tendões ou ligamentos, mas sim a rupturas microscópicas nas fibrilas musculares. Embora algumas pessoas ainda acreditem que as microlesões sejam importantes para desencadear a hipertrofia muscular, essa hipótese já foi descartada há alguns anos. Inclusive, hoje sabemos que essas rupturas só causam dor e atrapalham a rotina de treino.

Outra suposta vantagem de investir em exercícios excêntricos seria o aumento do chamado “tempo sob tensão”. A ideia aqui é que, ao lentificar a fase de descida, as séries levariam mais tempo, aumentando, assim, o tempo de atividade muscular. Embora essa lógica seja sedutora, os estudos não têm demonstrado muitas vantagens dessa estratégia em comparação a um treino mais tradicional. Reduzir intencionalmente a velocidade das repetições pode ter como efeito colateral a diminuição do número de repetições, o que resulta, por sua vez, em um menor volume do treino – talvez o fator mais importante para estimular o crescimento muscular. Um estudo que analisou a literatura indicou que treinar lentamente de forma intencional não tem vantagens para o crescimento muscular.

Se, por um lado, as evidências disponíveis não parecem ser favoráveis a desacelerar a fase excêntrica do exercício intencionalmente, o oposto parece valer para a fase concêntrica. Isto é: quando levantamos o peso, é melhor que o façamos de forma rápida (ou rápida dentro daquilo que é possível, já que cargas mais altas obrigatoriamente tornam o movimento lento). Aqui, o que parece valer é a intenção da velocidade ao se levantar o peso. Mesmo que o resultado final seja um levantamento lento, tentar fazer isso rapidamente faz com que a ação muscular seja maior, o que pode favorecer o ganho de força.

