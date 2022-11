Covid-19: Aumenta nº de hospitalizações de crianças com menos de 6 meses nos EUA

Publicidade

THE WASHINGTON POST - As hospitalizações por covid-19 estão aumentando entre bebês com menos de 6 meses de idade nos Estados Unidos. Por conta disso, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), do governo americano, estão pedindo às mães que se imunizem para reduzir o risco de infecção naqueles que ainda não são elegíveis para vacinas, disse a diretora Rochelle Walensky.

“Estamos vendo cada vez mais bebês mais novos sendo hospitalizados”, disse Walensky em entrevista na sede do CDC em Atlanta. “É realmente onde estamos tentando fazer alguma ação agora, porque achamos que podemos evitar isso vacinando a mãe.”

Apesar de vacinação infantil contra a covid-19 estar em curso, bebês com menos de 6 meses ainda não podem receber o imunizante. Foto: Carla Carniel/Reuters

Rochelle, que acabou de se recuperar de uma infecção por covid-19 e subsequente recuperação pós-tratamento, falou antes da divulgação de um relatório da agência que examina um aumento na taxa de hospitalizações entre bebês. A especialista em doenças infecciosas disse que, nos últimos meses, crianças com menos de 6 meses de idade enfrentaram a segunda maior taxa de hospitalização em todas as faixas etárias, ficando atrás apenas daquelas com 65 anos ou mais.

Embora os idosos e as pessoas com sistema imunológico fraco permaneçam em maior risco de internação, eles podem ser vacinados, ao contrário dos pacientes mais jovens. Rochelle Walensky não citou números do estudo, que será divulgado no Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade do CDC.

Os dados disponíveis publicamente mostram que as hospitalizações de crianças menores de 5 anos permaneceram regulares durante a pandemia, aumentando durante as grandes ondas do vírus. Na semana que terminou em 29 de outubro, 46 crianças menores de 5 anos foram internadas com covid-19, disse o CDC, mais que o dobro do número de indivíduos de 5 a 17.

A entidade está se preparando para incentivar as grávidas a receber as novas vacinas bivalentes contra a covid, que protegem contra duas cepas da Ômícron altamente infecciosas, BA.4 e BA.5. “Sabemos que esses anticorpos serão transferidos para o bebê”, disse Rochelle Walensky. “Na verdade, vai ajudar a protegê-lo.”

Um estudo mostrou que, quando gestantes tomam duas doses de uma vacina de mRNA, do tipo fabricada por Pfizer e Moderna, houve redução no risco de internação com covid para bebês com menos de 6 meses de idade.

A aceitação das injeções bivalentes da Pfizer e da Moderna tem sido surpreendentemente baixa entre os adultos até agora, com apenas cerca de 5% das pessoas entre 24 e 49 anos recebendo os novos reforços, disse Rochelle Walensky. O CDC procurará revigorar o esforço para vacinar todas as crianças elegíveis com 6 meses ou mais.

“Vimos taxas de vacinação relativamente baixas nos 6 meses a 5 anos de idade, e mesmo em 5 a 11 e de 12 a 17 anos”, disse ela. “Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é vacinar seus filhos.”

Vírus respiratórios

A covid não é a única ameaça que as crianças pequenas enfrentam nos próximos meses. Os sistemas de saúde e hospitais infantis dos EUA estão atualmente enfrentando uma onda de vírus respiratórios, incluindo influenza e vírus sincicial respiratório, ou VSR.

“Estamos vendo mais VSR do que normalmente veríamos e provavelmente mais hospitalizações relacionadas ao fato de que, anteriormente, várias crianças não tiveram essa exposição”, disse Rochelle Walensky.

Embora as imunizações contra o VSR ainda não tenham sido aprovadas pelos reguladores, um estudo recente da Pfizer, que tem um candidato experimental em desenvolvimento, sugere que a vacinação de grávidas contra o vírus pode proteger seus recém-nascidos da infecção.

Até que uma vacina de VSR esteja disponível, utilizar máscaras e melhorar a ventilação interna ajudará a prevenir a propagação da doença entre as crianças, de acordo com Walensky.

As últimas cepas de covid, VSR e influenza que causaram um aumento precoce nos casos pediátricos não parecem resultar em doenças mais graves, segundo a diretora. A onda de infecções é provavelmente um reflexo do sistema imunológico enfraquecido das crianças após anos de máscaras e distanciamento social devido à pandemia, reforçou ela. / TRADUÇÃO DE FABIO TARNAPOLSKY