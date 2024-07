Idosos podem ficar desidratados mesmo no frio; veja sinais e como prevenir

No inverno, as temperaturas baixam, transpiramos menos e, como consequência, bebemos menos água. Essa mudança, para a maioria das pessoas, não representa um problema grave, mas na terceira idade ela requer cautela.

À medida que envelhecemos, o mecanismo do corpo que nos faz sentir sede fica naturalmente mais lento e o risco de desidratação, mais expressivo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a cada dez internações por desidratação, quatro são de pacientes idosos. "É contraditório pensar em desidratação no inverno, mas esse deve ser um ponto de atenção para mantermos o idoso da maneira mais saudável e equilibrada possível", afirma o geriatra Felipe Vecchi, diretor clínico do Cora Residencial Senior.

Para evitar a desidratação, o médico ensina estratégias para estimular a ingestão de líquidos – em todas as estações do ano.

O que é desidratação e quais os sinais?

A sede é responsável por indicar que o nível de hidratação no organismo está abaixo do ideal, nos impulsionando a buscar água. Se ignorada, ela pode evoluir para a desidratação, quando a perda de água no corpo é maior do que a ingestão.

A condição tem entre seus sintomas urina escura e com cheiro forte, boca seca, saliva espessa, olhos sem lágrimas e, especialmente em idosos, alteração do nível de consciência.

Vecchi argumenta que, com o avançar da idade, sentir sede se torna um sinal de alerta maior, exigindo atenção imediata – ”assim como a luz piscando no painel de um carro indica a necessidade urgente de reabastecer o veículo”, compara.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a cada dez internações por desidratação, quatro são pacientes idosos Foto: smolaw11 - stock.adobe.com

Por que os idosos correm mais risco de desidratação?

Esse grupo é mais vulnerável ao problema devido a uma série de características. Em primeiro lugar, como mencionado, pessoas com mais de 60 anos têm uma diminuição na sensibilidade dos receptores corporais que induzem à sede. Assim, a tendência é sentir menos vontade de beber água, mesmo quando o corpo necessita de líquidos.

Além disso, a utilização de alguns medicamentos pode levar o idoso a urinar mais vezes e perder um volume maior de líquido. Por fim, com o envelhecimento, o organismo naturalmente passa a ter mais dificuldade para absorver líquido.

Para os idosos, quais os riscos de não beber água?

O principal risco relacionado à baixa ingestão de água está associado ao funcionamento dos rins. “Os idosos têm uma falsa sensação de saciedade e, assim, bebem menos água, fazendo com que o rim trabalhe mais e causando alteração em suas funções”, explica Vecchi.

A desidratação também pode provocar sintomas menos óbvios, como confusão mental e problemas de memória, às vezes confundidos com doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer.

Segundo Vecchi, o problema ocorre devido ao prejuízo das funções dos rins, afetando a filtragem do sangue e aumentando o número de toxinas na circulação, interferindo no funcionamento do cérebro.

Nesses casos, as alterações podem ser resolvidas, no entanto, o médico faz uma ressalva: a avaliação cognitiva deve ser realizada por um profissional especializado, considerando outros diagnósticos possíveis.

Além disso, a baixa ingestão de água também compromete funções como a lubrificação da boca e a coordenação motora, aumentando as chances de infecções, quedas e engasgos.

Por que dar atenção à hidratação nos dias frios?

Imagine um dia escaldante de verão. Você está suando muito, e a sede aperta. Com o sol no rosto, também vem a vontade de beber algo gelado para se refrescar. Nos dias frios, esses desejos diminuem, no entanto, a ingestão hídrica continua importante. “Mesmo sem a transpiração, nós perdemos ‘água’ durante o dia, seja pela urina, nas evacuações ou demais tipos de perda que chamamos de ‘insensíveis’”, diz Vecchi.

Além disso, quando o inverno chega, traz consigo o aumento da incidência de doenças respiratórias, e é importante se armar com uma boa ingestão de líquidos para encarar o período com segurança.

Outros conselhos são deixar uma garrafinha de água sempre por perto e incluir na dieta mais frutas e legumes ricos em água, como melancia e laranja, além de preparar saladas de tomate e cenoura, e carnes com caldo.

Águas saborizadas também são uma dica. Segundo o médico, por serem agradáveis ao paladar, elas podem ter uma melhor aceitação entre pessoas com dificuldade de beber água. Para fazê-las, basta adicionar ao líquido uma rodela de fruta, como laranja ou limão, ou ainda algumas ervas, como hortelã.

O geriatra ressalta que idosos acamados demandam atenção maior ainda, pois têm acesso mais restrito à água, cabendo ao cuidador estimular e controlar a ingestão hídrica, e lembra que as orientações devem ser seguidas não só no inverno ou no verão. A hidratação adequada precisa ser um ponto de atenção em todas as estações.