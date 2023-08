Implante sob a pele é nova aposta para evitar gravidez em adolescentes no Rio; entenda como funciona

O governo do Rio inaugurou na quinta-feira, 3, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Jornalista Susana Naspolini, na zona sul da capital, que vai abrigar o Projeto Acolhe, uma iniciativa inédita de prevenção da gravidez não planejada. A grande novidade é que, além dos métodos de contracepção disponibilizados amplamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um implante contraceptivo subdérmico será oferecido a adolescentes. Ele é reconhecido pela baixíssima taxa de falha.

“Uma gravidez não planejada, principalmente na adolescência, afasta a menina da vida escolar e de uma carreira futura”, disse o secretário da Saúde do Rio, Luiz Antônio Teixeira, conhecido como Doutor Luizinho, ao Estadão. A taxa de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média mundial. A gestação não planejada nessa fase da vida está associada à pobreza e evasão escolar.

A Secretaria anunciou que o atendimento será destinado a adolescentes de até 19 anos. Mas, segundo a ginecologista Ana Teresa Derraik, que já desenvolveu projeto semelhante em 2016, no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, a ideia é atender o maior número de jovens possível, independente de recorte etário. Segundo a médica, que é fundadora do Nosso Instituto, ong que trabalha pelos direitos sexuais e reprodutivos, os grandes pilares do projeto são informação sobre contracepção e gravidez às mulheres e a promoção do acesso ao implante e a outros métodos contraceptivos. Ela observa que, mesmo quando esses recursos estão disponíveis no SUS, contar com eles não é tão simples.

Isoladamente, a idade não contraindica qualquer método contraceptivo, de acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define que a jovem, independente da idade, tem direito de autonomia e confidencialidade nos consultórios médicos – desde que haja consciência (informação) e consentimento. A Febrasgo recomenda que, para menores de 16 anos, haja autorização dos pais antes da prescrição.

Projeto Acolhe fica na AME Suzana Naspolini, que homenageia a jornalista que morreu em outubro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Iniciativa inédita

Segundo o secretário do Rio e especialistas ouvidos pelo Estadão, é a primeira vez que o implante contraceptivo subdérmico, de nome comercial Implanon, é disponibilizado para esse grupo etário de forma mais abrangente pela rede estadual. Em 2021, o implante foi incluído no SUS, mas com indicação para uso em um grupo específico de mulheres em situação de vulnerabilidade (em situação de rua; com HIV/AIDS e em uso de dolutegravir; em uso de talidomida; privadas de liberdade; cis trabalhadoras do sexo; e em tratamento de tuberculose, usando aminoglicosídeos). “Decidimos ampliar o foco”, diz Luizinho.

Continua após a publicidade

“Infelizmente, é um projeto inovador”, analisa Ilza Monteiro, vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Anticoncepção da Febrasgo. “Há muito tempo falamos da importância dos métodos LARC (sigla em inglês para contracepção reversível de longa duração) para prevenir (gravidez não desejada). O Rio está de parabéns, e isso tem que ser propagado para outros estados”, aponta.

Ao Estadão, o Ministério da Saúde disse manter “diálogo com estados e municípios, que podem definir critérios técnicos que melhor se adequem às necessidades e realidades locais, ofertando o implante subdérmico de etonogestrel como mais uma opção contraceptiva no SUS”. “A portaria nº 13/2021 condicionava a incorporação do anticoncepcional à criação de um programa pelo Ministério da Saúde, o que não ocorreu na gestão passada. Atualmente, essas normativas estão em processo de revisão para fornecimento do implante como estratégia para ampliar a oferta contraceptiva de longa duração”, disse, em nota.

As vantagens do implante subdérmico

O implante foi introduzido no mercado europeu em 1999, e tem a menor taxa de falha entre os métodos contraceptivos (0,05%), superando inclusive a laqueadura (0,5%). Em resumo, um pequeno bastão de plástico, com 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro, é inserido sob a pele do braço, e libera etonogestrel, um hormônio que impede a ovulação.

Com “validade” de três anos, o implante figura no grupo de contraceptivos reversíveis de longa duração (LARC), que também inclui os dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre (taxa de falha de 0,8%) e Mirena (0,2%). De acordo com Ilza, os países que encararam seriamente a gravidez não planejada investiram em disponibilizá-los à população feminina. A vantagem é que, para funcionar, eles não dependem da memória da mulher – como ocorre com a pílula anticoncepcional, que precisa ser ingerida diariamente.

“As jovens abastadas sempre tiveram acesso”, afirma Ana Teresa. Na rede privada, o método custa por volta de R$ 800. O valor negociado direto com gestores públicos tende a ser menor. De acoro com Luizinho, o método é mais barato em comparação à pílula e ao adesivo, por exemplo. “Se você fizer a conta ao longo de três anos, eles saem mais caro do que implante”.

Continua após a publicidade

Na foto, as médicas Ana Teresa Derraik e Priscila Levy, coordenadoras do Projeto Acolhe Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Como o Implanon é inserido?

A inserção do bastão de plástico sob a pele do braço é feito com um aplicador desenvolvido para isso. O médico desinfeta e anestesia o local, e, com uma agulha, introduz o implante.

O Implanon é composto por 68 miligramas da substância ativa etonogestrel, parecida com a progesterona. Ela é liberada aos poucos na corrente sanguínea, impedindo a liberação de óvulos pelo ovário. Também ocorre a alteração da secreção do colo do útero, o que dificulta a entrada dos espermatozoides no útero.

Embora bastante eficaz, os especialista sempre indicam que a melhor forma de prevenção é a dupla proteção. Ou seja, combinar um método de barreira, como a camisinha – que é única forma de se proteger contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) –, com outro método anticoncepcional.

O implante é seguro?

O Implanon é um método à base de etonogestrel, a forma ativa do desogestrel, que é um progestagênio. “Trata-se de um hormônio muito seguro, inclusive para mulheres com algumas doenças”, explica Ilza. Ela lembra que, entre os métodos hormonais, o ‘grande vilão’ seria o estrogênio. “Ele está associado à trombose e não deve ser utilizado por mulheres com problemas como diabetes descompensada, pressão alta, câncer”, completa.

Continua após a publicidade

Um efeito adverso que pode incomodar a paciente, principalmente nos primeiros três meses, é a alteração no ciclo menstrual. “No começo, pode ocorrer sangramento irregular, até que isso vai cessando”, comenta Ilza. Depois dessa fase, ela diz que cerca de 75% das usuários do implante ficam muito satisfeitas. Elas podem notar também, após esse período, um padrão com pouco sangramento. Mas, segundo a médica, não há nada de errado: isso acontece porque o método altera a estrutura do endométrio.

Implante subdérmico é inserido sob a pele do braço anestesiado, com aplicador próprio para isso. Método libera hormônio aos poucos e dura três anos. Foto: ERIK DE CASTRO

Por que o projeto é parabenizado por especialistas?

Em 2014, foram publicados os resultados do estudo americano CHOICE na revista científica Clinical Obstetrics and Gynecology. Considerado um marco da área, o projeto retirou barreiras de acesso e conhecimento sobre contraceptivos a mais de 9 mil mulheres na região de Saint Louis, cidade norte-americana.

Além de um “efeito dramático” nas taxas de gravidez indesejada e aborto, o estudo conseguiu mapear a preferência das mulheres pelos LARC – 75% escolheram algum deles no estudo. Os médicos sempre frisam que o melhor método contraceptivo é aquele que a paciente escolhe e traz mais conforto.

Uma diferença importante foi observada em relação ao tipo de método de longa duração escolhido pelas mulheres. Enquanto as de 18 a 20 anos preferiam o DIU (71%), as mais novas, de 14 a 17 anos, escolhiam o implante (63%). Por isso, o Implanon é chamado, às vezes, de o “primeiro método”, no sentido de que é a preferência da mulher quando dá início a esse tipo de tratamento.

As especialistas ouvidas pela reportagem levantam algumas pistas para entendermos essa preferência. “Quando você diz pra menina: ‘olha, é um bastãozinho que vai embaixo do seu braço. Não vou precisar passar um espéculo na sua vagina. Não vou precisar colocar um canudo dentro do seu útero pra deixar um fio lá dentro. Vou só anestesiar seu braço e você fica protegida durante três anos’. Ela acha aquilo um fenômeno, uma coisa incrível”, comenta Ana Teresa.

Continua após a publicidade

A adequação ao primeiro método é importante para a adesão do tratamento em longo prazo. “Os DIUs de cobre são muito bons, e é um método barato. Mas ele traz algumas complicações (cólicas e sangramento) que, em especial na adolescência, podem levar à insatisfação”, nota Ilza. Acontece que a insatisfação pode culminar no abandono do método e, como consequência, há um maior risco de ocorrer uma gravidez não planejada.

Quais os impactos da gravidez não planejada na adolescência?

A taxa de gravidez na adolescência no Brasil está bem acima da média mundial. Conforme relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), enquanto a taxa mundial é estimada em 46 nascimentos para cada mil meninas de 15 a 19 anos, no Brasil são 68,4 nascimentos.

“Por volta de 15% dos partos no estado do Rio de Janeiro são de jovens abaixo de 19 anos. Em região de periferia, temos uma incidência maior ainda, de quase 25%”, disse Luizinho. “Para uma menina de 13 anos ou 14 anos, a gravidez é um risco para ela e para o filho”, informa. “Já a partir de 16, 17 ou 18 anos, a gente vê uma interrupção clara da condição escolar e profissional dela”.

Uma pesquisa divulgada pela Unicef no ano passado mostrou que 2 milhões de adolescentes deixaram a escola no Brasil em 2022, e, do total, 14% apontaram a gravidez como motivo para o abandono dos estudos. Segundo especialistas, a gravidez não desejada na adolescência também está associada à pobreza e à violência.

As especialistas ouvidas pela reportagem destacam que a gravidez na adolescência não desejada custa muito mais caro do que focar em contracepção, principalmente nos métodos de longa duração, como o implante e o DIU.

Investimento no Rio

Continua após a publicidade

Luizinho conta que o investimento para o projeto é estimado entre R$ 500 mil até R$ 1 milhão, ainda neste ano. O dinheiro que sai do caixa do estado será usado para custear gastos com a compra de métodos contraceptivos, além de equipe e formação para atendimento das jovens.

Na AME, serão em torno de 37 médicos – 27 só para o Acolhe –, quatro enfermeiros, oito técnicos de enfermagem, dois fisioterapeutas, dois farmacêuticos e três dentistas, segundo a Saúde do Rio. Ainda serão disponibilizados psicólogos e assistentes sociais para oferecer cuidados amplos às adolescentes.

Segundo Luizinho, a localização do centro, na comunidade do Pavão-Pavãozinho, acima de uma estação de metrô, facilita o acesso das pessoas de toda a capital. O secretário assegurou que o espaço vai receber pacientes do Estado inteiro. “E vamos estimular os municípios a abrirem os seus centros, com a gente cofinanciando os municípios”, adiantou ao Estadão.