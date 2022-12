Incenso: conheça os benefícios para o bem-estar e faça o seu

Deixar a casa mais perfumada, atrair boas energias ou criar um ambiente aconchegante. Os motivos que nos levam a acender incenso são os mais diversos, mas existe algo que é comum a todos eles: a vontade de se sentir bem. Isso porque esse é um hábito que pode trazer muitos benefícios, sem a necessidade de estarem associados a aspectos religiosos.

Encontrar um estado de relaxamento mental é uma dessas possibilidades, indica Janaina Sauer, aromaterapeuta e especialista em técnicas holísticas. Ela explica que, em tempos em que as coisas acontecem de forma tão acelerada, se conectar internamente pode ser bastante poderoso. “O incenso pode tirar a gente dessa corrida contra o tempo e da loucura diária”, defende. É por isso que esse hábito pode ajudar na prática da meditação, que exige um estado de relaxamento e foco no momento presente. “O incenso também é um processo de encontro de calma e de paz interior, assim como a meditação.”

Para que serve o incenso?

Limpeza energética é outra possibilidade para aqueles que acreditam no poder místico dos incensos. Nesses casos, é comum que ervas e resinas sejam adicionadas ao incenso para atrair boas energias. “Você pode colocar uma casca de alho, que é um limpador astral, ou uma folha de arruda, que as pessoas acreditam ser contra o olho gordo”, explica.

Outras possibilidades são o uso da canela, que tem propriedades curativas e antissépticas, e folhas de mirra, que melhora o ambiente para prática da meditação e oração. “Isso seria o mais natural e o mais próximo do que a nossa ancestralidade praticou.”

Janaina ressalta que os benefícios estão associados à interação entre a fumaça emitida e o aroma liberado. “A combinação do aroma com a fumaça cria uma atmosfera acolhedora, que permite um processo pessoal de internalização”, diz. É por isso que é difícil encontrar um incenso que seja superestimulante. “Por mais que a gente use aromas que sejam excitantes, a queima faz com que eles sejam alterados e o resultado tende a ter um caráter calmante. É por isso que as pessoas ascendem incenso quando querem reduzir a atividade cerebral.”

Daniela Kasparov: de acordo com as ervas e flores utilizadas, é possível criar incensos com propósitos diferentes

Criar seu incenso em casa tem vários benefícios. Além de ser uma opção natural e mais saudável para os nossos pulmões – que não correm o risco de respirar substâncias tóxicas encontradas em versões industrializadas –, o incenso caseiro também pode ser uma opção mais barata. Daniela Kasparov, que há dez anos compartilha práticas holísticas em seu canal no YouTube, explica o passo a passo para fazer seu próprio incenso caseiro.

Como fazer incenso natural?

Escolha as ervas e flores

Existe uma infinidade de possibilidades para fazer seu próprio incenso. Daniela explica que, de acordo com as ervas e flores utilizadas, você pode criar incensos com propósitos diferentes. O manjericão, por exemplo, é recomendado para quem busca prosperidade e sorte, tomilho para reconhecimento no trabalho e sálvia para a proteção. Você também pode usar flores. Rosas brancas promovem paz, amarelas fartura e vermelhas amor. A dica é unir diferentes ervas e flores que estejam alinhadas com o que você está buscando.

Retire a umidade

Com os itens escolhidos, é importante retirar a umidade das ervas e das flores antes de montar o incenso. Isso porque a presença da umidade pode levar ao aparecimento do mofo, que pode causar doenças respiratórias. Também há o risco de o aroma do incenso ser alterado pela presença de água entre as ervas. “Por isso, você tem de deixar as ervas escolhidas na sombra de um dia para o outro para retirar a umidade delas”, recomenda Daniela.

Faça a união dos itens

Depois disso, é hora de fazer a união dos itens. Isto é: reunir as ervas e flores escolhidas e amarrá-las com uma linha de algodão – aquelas usadas para bordado. “Você vai passando a linha em volta para formar um maço com as ervas e flores. É importante passar várias vezes até ficar bem preso”, explica.

Manjericão é para quem busca sorte e sálvia, para a proteção

Deixe a umidade sair

Mais uma vez é preciso esperar a umidade sair. O tempo vai variar de lugar para lugar. Em lugares muito úmidos, Daniela estima que pode levar até 20 dias. Em lugares mais quentes, o tempo é menor: uns 10 dias já são suficientes.

Como acender seu incenso?

Após esse período, seu incenso natural já está pronto para ser utilizado. Lembre-se que, por ser um incenso feito com ervas naturais e não conter nenhuma substância química, a chama não fica acesa o tempo inteiro. “Não tem nenhum artifício que mantenha o incenso em combustão o tempo todo, como nos industrializados”, alerta ela, que garante que resolver esse problema é simples. “Quando ele apagar, é só acender de novo.”