Injeção semestral de antirretroviral é capaz de prevenir infecção por HIV

O custo estimado do Lenacapavir é de US$ 42 mil (R$ 237 mil, aproximadamente) por pessoa anualmente, de acordo com outro estudo apresentado na conferência internacional. No entanto, essa pesquisa mostrou que o medicamento pode ser barateado com a produção genérica e em massa. Dessa forma, o custo por pessoa passaria para US$ 40 (R$ 226, aproximadamente) anualmente.

A informação fez com que a organização Médicos Sem Fronteiras se manifestasse, pedindo a quebra do monopólio da farmacêutica sobre o medicamento. “A MSF está ansiosa para começar a oferecer Lenacapavir às pessoas em nossos programas médicos, mas, para isso, precisamos que a Gilead licencie o medicamento para outros produtores por meio do Medicines Patent Pool para permitir a produção e o fornecimento de genéricos em todos os países de baixa e média renda”, escreveu em comunicado.

Quando questionada pelo Estadão sobre a apresentação do pedido de análise do Lenacapavir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Gilead afirmou que a submissão no Brasil, assim como em outros mercados, está em fase de planejamento interno e por isso não é possível fornecer uma data estimada.