Jovem infectado no primeiro caso de gripe aviária do Canadá está em estado crítico

Autoridades de saúde do Canadá informaram nesta terça-feira, 12, que um adolescente da Colúmbia Britânica foi infectado com gripe aviária — o primeiro caso do País envolvendo uma infecção adquirida localmente — e está em estado crítico.

De acordo com o jornal The Washington Post, o jovem, que não teve a idade e o gênero revelados, buscou atendimento em um pronto-socorro no dia 2 de novembro. Ele apresentava conjuntivite, febre e tosse, e foi mandado de volta para casa.

Teste indicou a infecção pelo vírus e uma nova análise está sendo realizada no laboratório nacional, em Winnipeg Foto: forma82/Adobe Stock

PUBLICIDADE Seu estado de saúde, porém, piorou e ele foi internado na última sexta-feira, dia 8, no Hospital Infantil BC, em Vancouver. Um teste indicou que o paciente estava infectado com o vírus da gripe aviária e agora as autoridades aguardam o laudo final, do laboratório nacional em Winnipeg, para confirmar o diagnóstico. Segundo Bonnie Henry, oficial de saúde da Colúmbia Britânica, o jovem foi tratado com um antiviral durante o fim de semana, mas o medicamento funciona melhor quando administrado nos primeiros dias da doença e é menos eficaz em quadros graves. Nessas situações, explicou, uma profusão de partículas virais viaja para os pulmões, causando pneumonia viral e dificultando as trocas gasosas e o transporte de oxigênio para o corpo.

“Ele está experimentando um distúrbio respiratório agudo”, contou a oficial durante uma coletiva de imprensa. Ela acrescentou que ainda não se sabe como o paciente foi exposto ao vírus — ele teve contato com animais de estimação dentro e fora de casa, incluindo cães, gatos e alguns répteis, mas nenhum pássaro.

Até o momento, ninguém que teve contato com o jovem adoeceu e todos aqueles já testados para o vírus da gripe aviária apresentaram resultados negativos.

Estados Unidos também registraram casos

A gripe aviária H5N1 foi identificada em 1996, na China, e desde então se espalhou por aves e mamíferos.

Publicidade

Neste ano, pela primeira vez, o vírus foi encontrado em vacas leiteiras nos Estados Unidos, e pelo menos 46 pessoas no País foram confirmadas com casos leves da doença.

No mês passado, os americanos também reportaram a detecção do vírus em um porco de uma fazenda do Oregon, a primeira detecção do H5N1 em suínos no País.

A descoberta no porco foi preocupante para cientistas e autoridades de saúde pública porque os porcos podem ser infectados simultaneamente com vírus aviários e humanos, permitindo que os genes troquem material e formem um novo vírus mais perigoso.