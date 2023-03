No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre lentes de contato. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Responde André Borba, oftalmologista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO).

Esse é um assunto bastante falado. Já há muitos anos a gente atende vários problemas em relação a dormir com a lente. O médico, claro, sempre avisa desses cuidados, tanto de limpeza, quanto de dormir. Afinal a córnea precisa respirar.

Vamos supor que você foi para a piscina, nadou com a lente de contato e depois dormiu. A água pode estar contaminada e a lente pode adquirir Acanthamoeba por estar suja. Esse é um parasita que pode causar uma úlcera da córnea (uma ferida aberta na córnea, a camada transparente na frente da íris e da pupila), ou uma ceratite, que é a inflamação da córnea, e em poucas horas tornar algo muito sério a ponto da pessoa perder o olho.

Como a endoftalmite, uma infecção em todo interior do olho que representa uma emergência médica e dá início ao processo de cegueira.

Foi o que aconteceu com o americano Mike Krumholz, de 21 anos, que depois de dormir durante 40 minutos com lentes de contato nos olhos, perdeu a visão.

Quando a pessoa fica cega por conta de um tipo de infecção como essa, a gente precisa remover o conteúdo do olho com uma cirurgia que chama evisceração, onde se remove as estruturas internas e coloca um implante orbitário. Só depois de 40 dias que a pessoa pode usar a prótese ocular externa, que é esteticamente igual a um olho.

Para leituras mais prolongadas, o mais indicado é o uso de óculos Foto: Dariusz Sankowski/Pixabay

Mas é importante lembrar que essa prótese também tem que ser removida todos os dias ou, em alguns casos, toda semana para ser lavada. Portanto, a higiene continua.

Para não chegar a esse caso extremo, é importante evitar entrar em piscinas e no mar com a lente, além de ambientes de ar condicionado e leituras prolongadas.

Usar colírio é bom para quem usa lente de contato?

O uso de colírio contínuo não é indicado, porque cada olho tem uma quantidade de lágrimas, uma sensibilidade ocular específica. Então o ideal é ficar atento aos sintomas de olhos vermelhos, ressecamento e até desconforto forte quando está usando a lente.

Uma ida ao oftalmologista pode ajudar aquela lente e os produtos utilizados estão adequados ao seu olho. O cuidado diário é seguir as “regras da lente”, ou seja, se é uma lente de uso diário, você precisa descartar diariamente. Não economize.

Como higienizar a lente de contato?

A caixinha deve estar limpa para receber a lente. Assim, é interessante limpar diariamente com sabonete ou xampu neutro por fora. Tem gente que até gosta de ferver a caixinha uma vez por semana mas não tem tanta necessidade.

Lave as mãos antes de tirar a lente, retire-as, e lave cada uma por 20 segundos de cada lado com a solução para as lentes de contato. Também fique atento para não deixar a lente muitos dias lá dentro com o mesmo líquido, é preciso trocar o material, uma vez que aquela solução pode ter bactérias que se proliferam.

Algo que dificulta todo esse cuidado é o uso de produtos inadequados e a venda de lentes sem receita médica.

Pode dormir de lente de contato?

Na hora de dormir, o ideal é retirar a lente. A lente de contato é hidratada graças às lágrimas e quando a gente dorme, diminuímos a produção da secreção, o que gera um ressecamento. E o uso da própria lente pode disfarçar uma possível infecção, porque ela tampa a ferida corneana e faz com que demore para que a doença seja identificada.

Durante o sono, também, a lente pode dobrar, especialmente nos olhos que não estão lubrificados, e ficar na parte superior do olho, onde chamamos de conjuntiva tarsal superior. O que pede por uma ida até o hospital oftalmológico para que seja retirado.

O uso de lentes de contato e maquiagem também deve ter atenção, pois pode gerar outros problemas para o olho dependendo da maquiagem e possíveis alergias. Além de cílios postiços, algo que está em alta hoje em dia, pode fazer com que a pessoa perca os cílios naturais e altere a sua condição de lente de contato. Está tudo interligado.

Os cílios protegem o olho e cada um tem uma glândula sebácea que, quando ficam entupidas, geram os terçóis, que começam a incomodar e impossibilitar o uso de lente.

* Pergunta inspirada na dúvida do leitor Pedro Renato, de São Paulo.