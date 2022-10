Lesão muscular: devo fazer compressa fria ou quente para melhorar?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre lesões musculares. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Para lesões musculares, o mais aconselhável é fazer compressa quente, gelada ou alternar? Vanessa Gama, Santo André

Responde Fernanda Almeida, fisioterapeuta, pós graduanda em fisioterapia traumato ortopédica e esportiva e especialista em reabilitação pós operatório.

A forma mais eficaz em casos de lesões musculares é aplicar a compressa gelada nas primeiras 48 horas e utilizar a compressa de água quente nos dias seguintes. O gelo irá ajudar na diminuição dos vasos e irá amenizar a dor nos primeiros dias. Já a bolsa de água quente irá auxiliar no relaxamento muscular e dilatação dos vasos sanguíneos. Assim, irá ajudar na cicatrização e contenção do processo inflamatório.

Cada compressa, seja quente ou fria, deve variar de 10 a 15 minutos. Nos três primeiros dias, o ideal é fazer um intervalo de 2 horas entre as compressas. Depois de 72 horas da lesão, deve-se aumentar o tempo de descanso, podendo ser de 4 a 5 horas.

A quantidade de dias necessários para uso das compressas varia de acordo com o grau da lesão. No grau I, o paciente apresenta apenas edema e desconforto. O tempo médio para alívio dos sintomas é em torno de duas semanas. Quando a lesão está em grau II já existe uma perda de função por causa da dor. Neste caso, o tempo médio de recuperação é de oito a dez semanas. Já o grau III tem rotura completa do músculo, assim a dor é intensa e o tempo médio para alívio é de seis meses.

Se a dor persistir ou houver piora dos sintomas, é indicado procurar um especialista para avaliar a gravidade da lesão. Um médico também deve ser consultado se a dor for muito intensa e se o paciente apresentar movimentos limitados ou um roxo muito grande no local da lesão.