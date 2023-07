Aspartame é possivelmente cancerígeno? Nutricionista comenta hoje, às 10h30, o que isso representa

A repórter do Estadão Fabiana Cambricoli conversa hoje, dia 14, ao vivo com a nutricionista Letícia Carniatto, do A.C.Camargo Cancer Center (SP), sobre a classificação do aspartame como agente possivelmente cancerígeno. A decisão é da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde (OMS), e aconteceu após uma minuciosa revisão da literatura científica sobre o assunto.

Mas, afinal, o que isso significa no dia a dia do consumidor? É preciso parar de consumir esse adoçante, que está presente em diversos produtos? A nutricionista vai responder às dúvidas dos leitores do Estadão a partir de 10h30. Por isso, aproveite para mandar as suas perguntas. Para acompanhar o bate-papo, acesse esse link.