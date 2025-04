Mais uma razão para fazer exercícios: combater a inflamação

As evidências científicas também deixam outra coisa bem clara: pessoas sedentárias tendem a ter níveis mais altos de inflamação quando comparadas com aquelas que se exercitam regularmente. E quando as sedentárias começam a se movimentar de forma consistente, seus níveis de inflamação geralmente diminuem.

Alguns pesquisadores acreditam que o poder do exercício para combater a inflamação pode até mesmo estar no centro do motivo pelo qual a atividade física é tão eficaz para nos proteger contra doenças cardiovasculares, diabetes, demência e outros problemas crônicos.