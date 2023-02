Mega hair: tire todas suas dúvidas sobre a extensão dos fios

Responde Ingrid Desirée, cabeleireira

Para que se possa fazer um mega hair perfeito, é preciso estar com o couro cabeludo saudável e os fios não muito finos. O comprimento deve ter, no mínimo, 7 cm. Se houver dermatite ou infecção no couro cabeludo, é preciso fazer um tratamento antes da colocação dos fios. A mesma regra vale para quem está tratando do câncer com quimioterapia, tem anemia ou está amamentando.

Em casos de alopecia androgenética e perda de cabelo por desequilíbrio hormonal, com calvície frontal, por exemplo, é possível colocar o megahair na região que não está afetada, aproveitando os fios que ainda estão tão danificados e deixar a área mais comprometida livre para ser tratada.

Quais os cuidados que devemos ter com mega hair?

O mega hair dá o mesmo trabalho de um cabelo longo. Suas mechas tendem a embaraçar com mais facilidade do que cabelos naturais. Por isso a escovação dos cabelos é fundamental.

Escove as mechas delicadamente, no mínimo três vezes ao dia, com pentes de cerdas largas. Indica-se uma hidratação a cada 15 dias. Vale lembrar ainda que a cada um ou dois meses é necessário fazer o ajuste do alongamento, para alinhar com os fios naturais que crescem com o tempo.

Um truque que pode ajudar a manter os cabelos com aparência mais saudável e ajeitados é usar um gorro ou toca de seda para proteger do ressecamento e quebra dos fios. A seda ajuda a manter a umidade no cabelo, evitando frizz e embaraçamento.

Para quem pratica um esporte aquático que requer horas de treinamento ou trabalha ao ar livre com fios expostos ao sol, calor e vento, por exemplo, é preciso redobrar os cuidados.

Técnicas mal aplicadas podem causar dor. Quem tem muita sensibilidade à dor deve evitar.

O que eu não posso fazer com o mega hair?

Curtir o calor nas praias não está proibido, mas o excesso de sol pode comprometer a durabilidade da técnica. Também não se recomenda deixar os cabelos em contato com a água por muito tempo para evitar descolamento das mechas.

O ideal é lavar os cabelos com mega hair três vezes por semana. Mas na hora da lavagem, evte qualquer movimento que tensione e emaranhe os fios. Lave os cabelos com delicadeza, sem esfregar o couro cabeludo com vigor. E na lavagem, evite shampoos e condicionadores com queratina.

Seque o cabelo na temperatura morna ou fria, com uma distância de 15 cm do couro cabeludo

Após sair da água, o ideal é secar a raiz do cabelo imediatamente com secador. Também não é aconselhável dormir com os cabelos molhados, pois a extensão pode ficar mofada, descolar os adesivos e amolecer a cola da queratina.

Jamais passe o secador, a chapinha e babyliss nas emendas, pois o calor pode descolar o alongamento. O ideal é usar a chapinha mantendo um espaço mínimo de três dedos da junção. No caso de secador, regule o ar para temperatura morna ou fria, e aplique mantendo um distanciamento de 15 cm do cabelo.

Após a aplicação, também é indicador evitar rabos de cavalo apertados e penteados que prendem e tensionam muito o cabelo.

Quanto tempo dura o mega hair?

Os alongamentos, se bem cuidados, duram em média 1 ano a 1 ano e meio. Lembrando que a deve ser feita manutenção periódica, que varia de acordo com a técnica utilizada. Por exemplo, de 1 a 2 meses no caso dos apliques de fitas adesivas, ou a cada 2, 3 meses, na aplicação com microcápsulas de queratina e extensão pelo método artesanal fio a fio.

O mega hair é indicado para toda pessoa que quer mudar o visual com cabelos longos, da noite para o dia, seja por vaidade ou motivos profissionais. O procedimento também é bastante procurado por mulheres que tiveram perda de cabelo por problemas de saúde e querem recuperar a autoestima.

Qual a diferença entre mega hair e aplique?

Mega é o termo americano que refere à técnica de alongamento capilar mais duradouro e até permanente. Já os apliques são mais instantâneos, de curta duração. As mechas são presas ao cabelo por fivelas, podendo ser colocadas e removidas na hora.

