Metas de ano novo: Como cumprir as promessas para 2023

Com o início de um novo ano, é comum que as pessoas fiquem mais introspectivas, comecem a reavaliar seus sonhos e a traçar novos objetivos. Há quem queira ingressar no ensino superior, fazer uma viagem em família, praticar algum esporte ou conquistar o emprego dos sonhos. É quase como se definir metas fosse uma tradição de fim de ano.

O problema acontece quando esses objetivos são motivo de frustração por não serem realizados. E isso é bastante comum, conforme indica um estudo publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health. De acordo com o levantamento, coordenado por pesquisadores de universidades do Reino Unido e da Austrália, 64% das pessoas abandonam as resoluções de ano novo em menos de um mês. Outros 54% costumam carregar as metas não realizadas do ano anterior para o ano seguinte.

No entanto, para Daniel Kupermann, psicanalista e docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), o mais importante não é alcançar as metas, mas manter a capacidade de sonhar e traçar caminhos para realizar esses sonhos. “Não conseguir definir metas é um sinal de impotência”, pondera ele, que defende que investir energia em projeções futuras é o que tira os indivíduos da condição de inércia e os coloca em movimento.

E a importância disso ficou bem clara durante a pandemia. “O que aconteceu nesse período é que as pessoas ficaram paralisadas, sem a possibilidade de investir em projetos futuros. As metas que elas tinham também se desfizeram rapidamente”, afirma. Nesse cenário, muitos lidaram com a frustração. Kupermann explica que esse sentimento faz parte do processo de criar metas e garante que essa não precisa ser uma preocupação. “Há pessoas que preferem não fazer planos com medo de se frustrarem. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente vai se frustrar e o problema não é esse. O problema é perder a capacidade de sonhar.”

De qualquer modo, ninguém gosta de se sentir frustrado. O melhor caminho para evitar esse sentimento é criar uma lista com metas realistas e possíveis de serem alcançadas. Veja as dicas dos especialistas consultados pelo Estadão para construir suas resoluções de ano novo.

Coloque suas ideias no papel

Pode ser na folha de papel ou no aplicativo do celular. O importante é poder visualizar quais são os seus desejos para o ano que se inicia. E é importante que isso seja feito sem criar barreiras. A recomendação é abrir mão dos julgamentos e deixar suas vontades fluírem de forma natural. Algumas perguntas podem ajudar nesse processo: Quem eu quero ser ao final do próximo ano? Quais aspectos da minha vida eu gostaria de mudar? Vou me arrepender de não ter feito algo? O que eu posso fazer para me sentir mais realizado?

Lygia Pontes, consultora em Produtividade e Felicidade no Trabalho, indica fazer essa lista com calma. Pode levar até mais do que apenas um dia, se for preciso. O importante é que ela reúna todas as suas projeções para o fim do ano. “A lista vai ficar bem grande e tudo bem nesse momento”, explica. “Isso é importante para não deixar de lado algo que é relevante, mas que, por acreditar que não vai dar certo, você acabe desistindo antes do primeiro passo.”

Defina suas prioridades

Com a primeira versão da lista de metas em mãos, é hora de priorizar o que faz sentido para o ano em específico. E uma forma de fazer isso é definir as áreas de foco do ano, conforme indica Thais Godinho, autora do livro Vida Organizada e do blog de mesmo nome, que desde 2006 ensina como ter uma rotina tranquila por meio da organização pessoal.

“Ao definir uma área de foco para o ano, você consegue olhar todos os afazeres da lista para ver quais estão relacionados a essa área”, explica. E são várias opções que você pode escolher focar: finanças, estudos, espiritualidade, carreira, relacionamentos e tantas outras. “Não quer dizer que você não vai fazer nada nas outras áreas, mas, ao escolher um foco, fica mais fácil alocar tempo, recurso e energia para conseguir colocar essa área em ordem”, afirma.

Por exemplo: se em 2023 você decidir que sua área de foco é saúde, é provável que, entre aprender um novo idioma e praticar exercícios físicos todos os dias, a segunda opção tenha uma prioridade maior na sua lista de metas. “Justamente porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem de priorizar”, diz.

Outra forma de priorizar é pensar nos seus objetivos de curto, médio e longo prazos, que costumam levar mais tempo do que 12 meses para serem realizados. Se seu maior objetivo é comprar um apartamento em poucos anos, pode ser interessante avaliar o que pode ser feito no ano atual para alcançar esse objetivo mais para frente. Isso pode te ajudar a direcionar esforços e saber, no meio de tantos objetivos traçados, quais têm uma prioridade maior.

A escritora Kelly Christi, 32 anos, planeja escrever seu terceiro livro ao longo de 2023. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Pode ser necessário recalcular a rota

Sua lista de metas não é uma sentença escrita em pedra. Muita coisa pode acontecer durante o ano: expectativas mudam, imprevistos acontecem e vontades deixam de ser prioridade. “E não tem problema nenhum deixar objetivos para trás”, avalia Thais. Segundo a especialista, a lista de metas é um caminho, que pode ser alterado da mesma forma como o GPS altera o trajeto quando há algum obstáculo à frente.

“Sempre que alguma coisa interromper o fluxo do planejamento você pode se perguntar se o que foi planejado no início do ano ainda faz sentido”, aconselha. Dependendo da resposta, pode ser necessário abandonar sua meta ou fazer apenas ajustes de prazos, por exemplo.

Foi o que aconteceu com a estudante Paola Nakamura, de 22 anos. Seus planos iniciais envolviam um intercâmbio para o Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 2017. Mas imprevistos fizeram com que a jovem tivesse de adiar seu sonho para 2023. Agora, ela se organiza para fazer intercâmbio no Canadá em meados do próximo ano e diz que o controle financeiro é o primeiro passo para que tudo dê certo. “Preciso equilibrar meus custos atuais com os do processo de intercâmbio, como a passagem e moradia. Não é só pegar as malas e ir”, conta.

A experiência que não deu certo serviu para que, dessa vez, Paola optasse por um caminho mais realista ao definir sua meta. A renovação do passaporte já está marcada e as passagens vão ser compradas no final de janeiro, mas, ainda que torça para que tudo saia como planejado, está pronta para abraçar o imprevisto mais uma vez se for preciso. “Eu estou disposta a recalcular a rota, mas sem precisar desistir do meu sonho”, diz.

Por isso, Thais aconselha realizar revisões frequentes da sua lista de metas. “Essas revisões podem ser feitas uma vez por semana, por mês ou por trimestre”, afirma. A escolha da melhor frequência vai depender do nível de complexidade da sua vida. Se você é uma pessoa com muitos afazeres e objetivos, revisar essa lista toda semana para garantir o andamento delas é imprescindível. Se não for o caso, revisões mensais e trimestrais são boas opções.

Conheça algumas técnicas

Existem técnicas que podem te ajudar a garantir que a meta estipulada poderá ser atingida. Uma delas é a SMART - um acrônimo em inglês para específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Nessa metodologia, você precisa definir cinco pontos: especifique qual objetivo você pretende atingir; defina como você vai mensurar o sucesso dessa meta; tenha certeza de que é uma meta alcançável; garanta que é relevante; e estipule prazos de conclusão.

Outra técnica é a Matriz de Eisenhower, mais focada no gerenciamento de tempo por ordem de importância e urgência. Metas muito importantes e muito urgentes devem ser priorizadas. Aquelas que forem pouco urgentes, mas muito importantes, podem ser agendadas. Já as muito urgentes e pouco importantes podem ser delegadas, se esse for o caso. As pouco urgentes e pouco importantes não precisam ser priorizadas.

Se organize para 12 meses

Pode parecer óbvio dizer que o período de um ano é formado por 12 meses, mas é importante ter isso em mente no momento de definir suas metas. É comum que, por não compreender de maneira clara quanto tempo há disponível para alcançar os objetivos, as pessoas ou criem metas muito maiores do que elas conseguem abraçar em um ano ou se insiram em uma lógica de cobrança para realizar um objetivo muito grande em pouco tempo.

Kelly Christi, de 33 anos, tem noção disso e aposta em um planejamento detalhado para ser realizado em 12 meses. Ela pretende escrever seu terceiro livro e decidiu que a melhor forma para atingir essa meta é estipulando prazos ao longo do ano. Leituras e pesquisas relacionadas ao tema do livro, por exemplo, já começaram e devem se estender pelos primeiros meses de 2023. Depois, é a vez de se debruçar sobre a escrita do livro, que vai ocupar boa parte do seu ano. Feito isso, é a hora de buscar contato com as editoras para publicação.

“Com meu primeiro livro, percebi que planejamento organizado e sem ansiedade permite que as coisas aconteçam e que as metas se realizem”, explica ela, que manteve o mesmo caminho para seu novo livro, mas está aberta para mudanças de planos. “Posso planejar o lançamento para setembro de 2023, mas a editora pode planejar para 2024. Mesmo me planejando, tento não me frustrar com as expectativas, porque muitas coisas não estão sob meu controle.”

De acordo com Thais, trabalhar as metas ao longo do ano inteiro é importante para criar perspectiva com relação ao que é possível encaixar durante 12 meses. É também uma oportunidade para deixar de lado a ideia de que é necessário resolver todas as coisas do universo em um ano - até porque na maioria das vezes isso não é possível. “O planejamento precisa ser trabalhado ao longo de todo o ano. Não é algo que você faz uma vez e acabou.”