Misturar frutas no smoothie afeta seus nutrientes?

THE NEW YORK TIMES – Um smoothie fresquinho atende a muitos requisitos: é rápido de preparar, fácil de consumir e uma base versátil para quaisquer frutas e vegetais que você tiver em mãos.

E se misturar tudo ajuda você a comer mais, ótimo, disse Kristina Petersen, professora associada de ciências nutricionais na Universidade Estadual da Pensilvânia. De acordo com pesquisas realizadas entre 2017 e 2018, 86% dos adultos nos Estados Unidos não consumiam as 4,5 xícaras recomendadas de frutas e vegetais por dia.

Mas será que os nutrientes somem quando frutas e vegetais vão para o liquidificador? Pedimos a ajuda de especialistas para que você possa aproveitar ao máximo seu smoothie.

Como a mistura afeta os nutrientes

Ao contrário do suco, a mistura pode incorporar todas as partes comestíveis de frutas e vegetais – como casca, sementes e polpa – de modo que um smoothie pode ser nutricionalmente muito semelhante a comer o produto inteiro, disse Mary Ann Lila, professora de alimentos, bioprocessamento e ciências da nutrição na Universidade Estadual da Carolina do Norte.

E a mistura não degrada as vitaminas ou minerais encontrados nas frutas e vegetais, disse Lila. Nem prejudica imediatamente certos compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como antocianinas e flavonóis, disse ela.

Frutas e vegetais também são boas fontes de fibras, das quais a maioria de nós se beneficia quando come mais. E quer você coma a maçã inteira ou a jogue no smoothie, “você consumiu exatamente a mesma quantidade de fibra”, disse Balazs Bajka, fisiologista intestinal do King’s College London.

Misturar frutas e vegetais no liquidificador pode ser uma saída para aumentar a participação desses alimentos no dia a dia. Foto: Freepik

A mistura, no entanto, quebra as fibras em pedaços menores, o que afeta a forma como elas se movem pelo sistema digestivo, disse ele. Alguns tipos de fibras, quando cortados em pedaços, podem se dispersar mais rapidamente no intestino e retardar a digestão e a absorção – geralmente uma coisa boa – enquanto outros podem perder parte do efeito que mantém as coisas em movimento no trato digestivo e evita a constipação.

Mas não há muitas pesquisas sobre esse assunto, disse Bajka, e os efeitos específicos podem depender da pessoa e da fruta ou vegetal. Independentemente disso, “comer qualquer tipo de fibra é bom”, disse ele.

Como a mistura de frutas afeta o açúcar no sangue

O processamento dos alimentos muitas vezes quebra sua estrutura natural, o que pode levar a uma digestão e absorção mais rápidas. Então, é razoável perguntar se fazer puré de fruta pode causar um aumento maior do açúcar no sangue, disse Anthony Fardet, cientista nutricional do Instituto Nacional de Pesquisa para a Agricultura, a Alimentação e o Ambiente, na França.

Mas, em alguns pequenos estudos que mediram o açúcar no sangue de adultos depois de consumirem fruta misturada ou inteira, os pesquisadores encontraram resultados tranquilizadores. O estilo de preparação da manga, por exemplo, parece não fazer diferença na resposta do açúcar no sangue. E quando os pesquisadores testaram smoothies contendo frutas com sementes, como maracujá, framboesa ou kiwi, os participantes tiveram aumentos mais graduais do açúcar no sangue do que quando comeram as mesmas frutas inteiras.

Esse resultado surpreendeu Gail Rees, professora sênior de nutrição humana na Universidade de Plymouth, na Grã-Bretanha, que liderou dois dos estudos. Ela levantou a hipótese de que triturar as sementes das frutas no liquidificador pode liberar algumas fibras, proteínas e gordura, o que pode retardar a absorção de nutrientes e causar um aumento mais gradual do açúcar no sangue.

Dito isto, as refeições líquidas geralmente saciam menos do que aquelas compostas por alimentos sólidos, disse Fardet. Não se sabe muito bem por que isso acontece, mas esse fato pode resultar na vontade de consumir mais ou deixar você com fome mais cedo.

Dicas para os smoothies mais nutritivos

Além das frutas e dos vegetais que você usa nos smoothies, outros ingredientes também afetam seu valor nutricional, disse Petersen. A água é uma boa base líquida se você quer um lanche leve. Para um smoothie mais equilibrado e robusto, leite com baixo teor de gordura ou sem gordura, iogurte sem açúcar, kefir ou leites vegetais fortificados podem fornecer proteínas, cálcio e vitamina D, acrescentou ela.

É recomendado consumir os smoothies frescos, logo depois do preparo. Foto: Freepik

“Jogue algumas nozes” ou abacate, sugeriu Lila. Ambos fornecem gorduras e fibras saudáveis, assim como a chia ou a linhaça. Grãos inteiros como milho ou aveia em flocos também são boas fontes de fibra.

Os smoothies também oferecem uma grande oportunidade de usar produtos congelados, que geralmente são tão nutritivos quanto quando frescos, disse Lila. Ela recomendou armazenar frutas e vegetais congelados na parte de trás do freezer para minimizar o leve descongelamento e recongelamento que pode causar perdas de nutrientes quando você abre a porta do freezer.

Por fim, tenha em mente que, uma vez misturada a fruta, seus compostos saudáveis vão ficando menos estáveis, disse Lila. O smoothie de ontem que foi se separando em camadas e ficando meio cinza provavelmente perdeu parte do valor antioxidante e antiinflamatório, disse ela. Pela mesma razão, os smoothies pré-embalados podem não ser tão benéficos, acrescentou ela, e muitas vezes também contêm açúcares adicionados. Em outras palavras, disse Lila, aproveite seu smoothie – mas tente fazê-lo sempre fresco e beba imediatamente.

