Mpox: Ministério da Saúde estipula novo fluxo para identificar casos de variante mais letal

A cepa 1b motivou a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde (OMS), após ser identificada em crianças e adultos de mais de dez países.

No Brasil, não há registro de caso da nova variante. O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado no último dia 24, indica 1.191casos confirmados ou prováveis de Mpox no País, nenhum deles da cepa 1b, mais letal do que suas antecessoras.