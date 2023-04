Grávida pode ter manchas na pele, estrias e inchaço: ‘É preciso se respeitar nessa transição’

A gravidez traz consigo mudanças e marcas no corpo. Com o objetivo de desmistificar isso, a influenciadora Viih Tube, que deu à luz a sua primeira filha, Lua, há duas semanas, gravou um vídeo falando sobre os impactos da gestação em seu corpo. Mas, afinal, quais são as possíveis alterações corporais durante a gravidez? E como lidar com elas e trabalhar com a autoestima?

Segundo obstetras e dermatologistas ouvidos pelo Estadão, as mudanças corporais causadas pela gestação têm a ver com mudanças hormonais e adaptações estruturais do corpo para a acomodação e nutrição do feto. A maioria delas são temporárias, mas algumas podem perdurar mesmo depois do puerpério e nem todas são reversíveis.

São possíveis mudanças corporais causadas pela gravidez:

Aparecimento de estrias;

Ganho de peso e aparecimento de celulite;

Alterações na oleosidade da pele, com o possível surgimento de espinhas;

Desenvolvimento de melasma (manchas na pele);

Escurecimento de cicatrizes e áreas de dobras do corpo;

Escurecimento da linea alba (que corta a barriga, passando pelo umbigo);

Aumento e alterações na cor das aréolas;

Aparecimento de pequenas verrugas pelo corpo;

Queda de cabelo e enfraquecimento das unhas;

Aumento da mama e, posteriormente à amamentação, diminuição e maior flacidez na região;

Flacidez na barriga e, em alguns casos, na vagina após a gestação;

Mudança na curvatura da coluna, projetando os glúteos para trás (apenas durante a gestação);

Abertura da bacia, causando abertura maior das pernas ao andar (apenas durante a gestação);

Aumento do umbigo, que pode saltar para fora;

Aumento do tamanho das orelhas, nariz, queixo, pés e mãos;

Inchaço nas pernas e a vulva (apenas durante a gestação);

Estrutura corporal

Segundo o Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra do Hospital Sírio Libanês, é comum que os seios aumentem de tamanho durante a gestação e, com isso, as aréolas tendem a crescer também.

Após o período de amamentação, o seio reduz de tamanho e pode chegar a ficar menor do que era antes da gravidez - além de mais pendente, flácido -, afirma o médico. As aréolas não retornam ao tamanho original, garante o especialista.

Esse aumento de tamanho pode acontecer também com alguns membros do corpo, como mãos, pés, nariz e orelhas. Algumas mulheres, aponta o médico, podem passar a calçar um número maior de sapato de forma definitiva. Isso acontece porque a gravidez estimula o crescimento rápido de cartilagem.

O umbigo, que tende a ficar saltado, pode ou não retornar ao seu estado original. “A musculatura reto abdominal é formada por dois ramos musculares unidos por um tendão. Com o crescimento do útero, esse tendão pode se esgarçar e afastar os dois ramos do músculo reto abdominal, gerando que eles chamam de ‘diástase’”, diz Pupo.

A vagina pode se tornar mais flácida após o parto, se ele for normal. No entanto, o obstetra do Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista Wagner Rodrigues Hernandez garante que não é algo tão significativo e não deve afastar mulheres desse tipo de parto. Segundo ele, na maioria dos casos, o quadro é revertido naturalmente ou com a ajuda de fisioterapia pélvica.

Outra mudança é que, com a mudança no eixo gravitacional do corpo por conta do aumento da barriga, a coluna da grávida faz uma curvatura para frente. Isso faz com que os glúteos sejam projetados para trás. Após o parto, a coluna volta ao seu estado original, assim como os glúteos.

Ganho de peso

O ganho de peso é comum. “A gravidez demanda um aumento, um excesso de calorias e de nutrientes. Então, na gestação, o corpo da mulher se torna mais ávido por absorver e fazer reserva desses materiais”, explica Pupo. Além disso, o corpo incha - em especial no final da gravidez, quando está calor ou quando a alimentação é rica em sódio.

Apesar de ser um processo natural e que tende a ser revertido depois do parto, em alguns casos, o acúmulo de gordura e a tendência a engordar podem perdurar. As alterações hormonais e no metabolismo, junto a fatores psicológicos relacionados à maternidade, fazem com que pessoas que inicialmente tinham dificuldade em engordar, como a jornalista Letícia Pinho, de 24 anos, passem a ganhar peso com mais facilidade.

Letícia Pinho, 24 anos, jornalista, viu o seu corpo se transformar durante e após a gestação - em especial por oscilações de peso. Foto: Malavolta Jr/Estadão

“Eu sempre fui magra e ganhei peso na gravidez, o que é natural, mas ficava me perguntando ‘será que vou conseguir perder todo esse peso depois?’”, conta a jornalista. Por ter sido mãe jovem e sem planejamento, depois que seu filho nasceu, Letícia passou por turbulências emocionais e oscilações no peso. Ela conta que chegou a emagrecer a ponto de ficar mais magra do que antes da gestação, mas logo em seguida engordou novamente.

“Acho que foi uma mistura de fatores. Antes de engravidar, sempre fui muito ativa, mas nunca me preocupei com a alimentação, por exemplo. Depois que ele nasceu, parei de fazer algumas coisas que eu fazia e acredito que algo pode ter mudado no meu metabolismo também, pois fiquei mais suscetível a engordar”, diz.

Pele

O surgimento das estrias, em especial na área abdominal, é uma das principais queixas das mulheres durante e após a gravidez. “Quando eu estava com 28 semanas (da primeira gestação), as primeiras estrias começaram a aparecer e fiquei muito triste. No final da gestação, já tinha muitas estrias na barriga”, conta a nutricionista Fernanda Ventura, de 36 anos. “Na segunda gestação, as estrias aumentaram.”

Segundo Bomi Hong, dermatologista da clínica Adriana Vilarinho, estrias acontecem principalmente por conta do aumento da barriga, dos seios e do ganho de peso. “Elas aparecem com estiramento dos tecidos e pela influência do hormônio estrogênico. A mesma coisa vale para as celulites.”

Em algumas grávidas, aparecem pequenas verrugas pelo corpo, por conta das alterações hormonais, e/ou mudanças na produção de sebo. “Além do estrógeno e da progesterona, também pode haver um aumento dos hormônios androgênicos, que são hormônios parecidos com a testosterona. Isso pode levar a um aumento de oleosidade da pele, acne e cravos”, diz Thaís Matsuda, dermatologista do Fleury Medicina e Saúde.

É comum ter acne na gravidez, dizem especialistas. Foto: Freepik

Melasma

O melasma tende a ser o maior vilão das grávidas quando o assunto é pele e aparência. Ele causa manchas escuras na pele e pode aparecer durante ou após a gestação, em especial no rosto.

“O melasma geralmente acontece por alteração hormonal. Na gestante, existe um aumento do progestogênio, do estrógeno e também do MHS, que é o hormônio que estimula a produção de melanina (proteína que dá coloração à pele e aos cabelos)”, explica Matsuda. A exposição ao sol tende a piorá-las e torná-las permanentes.

A analista de marketing Marina Dorneles, de 38 anos, conta que não teve manchas na pele durante a gravidez, mas começou a percebê-las no período de amamentação. “Eu sabia que existia o melasma, mas não tinha ideia de que eu poderia desenvolver isso. Posteriormente, conversando com a minha mãe, ela me disse que teve manchas quando estava grávida de mim”, conta. O melasma tem fatores genéticos.

Manchas escuras também podem aparecer em regiões de cicatrizes, áreas de dobras do corpo e na linea alba, linha que corta a barriga na vertical passando pelo umbigo. Essas manchas, no entanto, tendem a sumir depois da gravidez, apontam as especialistas.

Cuidados e fatores de risco

Alguns cuidados podem evitar ou amenizar as mudanças causadas pela gravidez no corpo das mulheres. Se manter hidratada, bebendo bastante água ao longo do dia e levando uma alimentação balanceada, ajuda a evitar estrias, celulite, acne e ganho excessivo de peso, por exemplo.

Utilizar hidratantes no corpo todo, em especial na barriga, quadril, pernas e seios é o melhor remédio contra as estrias. É importante evitar coçar a região e reforçar a hidratação caso sinta coceira, aponta Matsuda, pois é um sinal de estiramento da pele. Depois que elas aparecem, “o tratamento, geralmente, a gente faz depois do parto, com laser”, diz Hong.

Já o melasma ocorre principalmente por fatores genéticos e também pela exposição excessiva ao sol. Dessa forma, a recomendação é que se use protetor solar diariamente com fator protetor (FPS) superior a 30 e evite exposição em horários próximos ao meio-dia. Quem tem casos na família deve redobrar os cuidados. Depois do período de amamentação, é possível tratar as manchas com ácidos ou laser.

Autoestima

Ao postar o vídeo de “tour pelo corpo”, Viih Tube disse que pretendia ajudar outras mães a se sentirem acolhidas neste momento de mudanças,que podem abalar a autoestima feminina. O tema foi abordado também na novela Vai na Fé, da Rede Globo, com a personagem Clara (Regina Alves), que, em um dos capítulos, revelou que se sente mal com as mudanças no seu corpo depois da gravidez, apontando que, socialmente, é difícil expor que uma mulher não gostaria de estar grávida.

Fernanda se identifica com a personagem. “Não consigo mostrar minha barriga. Toda vez que preciso colocar roupa de banho, fico me olhando no espelho e sinto vergonha. Penso muito que os outros, principalmente pessoas próximas, irão olhar e julgar”, diz. “Gostaria de não me sentir assim e aceitar essas marcas. Sei que elas são sinais de que um dia fui ‘casa’ para meus filhos, mas não consigo me sentir bela.”

Segundo Marília Scabora, psicóloga e fundadora da comunidade Tribo Mãe, há fatores sociais e pessoais envolvidos. “A maneira como a mulher enxerga e se relaciona com o seu corpo antes da gravidez impacta diretamente em como ela lida com as mudanças inevitáveis que o processo gestacional traz”, diz.

Mesmo para quem tem uma autoestima elevada, não é tão simples. “No Brasil, país onde o corpo feminino é cultuado de acordo com um padrão muito específico, o corpo pós-parto, que sai deste padrão, não é bem visto. Durante a gestação, as mudanças físicas ganham um breve aval social para mudar, mas desde que não mude demais”, aponta a especialista.

Segundo ela, para quem tem oportunidade, terapia antes da gravidez e um acompanhamento psicológico no pré-natal podem ajudar. “Além disso, conversar com a sua rede de apoio e compartilhar com eles como melhor te dar suporte nessas fases é importante. Assim como é preciso se respeitar nesse período de transição, não buscando ‘voltar a ser o que se era antes’ mas aceitando as mudanças que nos transformam”, afirma.

A psicóloga Gabriela Luxo diz ainda que é preciso investigar possíveis oscilações hormonais, que podem interferir no humor da mulher durante a gestação e, consequentemente, na forma como ela se vê. A especialista aponta ainda que a rotina e a relação com o parceiro ou parceira amorosa são fatores que impactam na forma como a mulher enxerga e aceita seu corpo. Fazer terapia com um psicólogo pode ajudar a identificar e tratar o problema, diz.

Letícia Pinho conta que hoje, por mais que tenha momentos de incômodo, já consegue ter uma relação melhor com o seu corpo. Ela diz que segue apenas influenciadoras com conteúdos próximos da realidade dela, para evitar comparação, e voltou a fazer atividades físicas. Por fim, compreendeu que as marcas e estrias fazem parte de quem ela é hoje: entre tantas outras coisas, mãe do Kauê.