‘Muitos não são contra vacina, apenas não dão a importância necessária’, diz representante do Unicef

A crescente queda da cobertura vacinal das crianças brasileiras tem preocupado o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que alerta para o risco de o País ver doenças já erradicadas ressurgirem. Um estudo do próprio Unicef e da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado neste ano mostrou que o Brasil está entre os dez países com mais crianças – 700 mil (26% do total) – que não receberam nenhuma dose do imunizante contra difteria, tétano e coqueluche (DTP3), usado como marcador de cobertura vacinal.

Oficial de Saúde da entidade no Brasil, Stephanie Amaral diz que é urgente priorizar iniciativas vacinais no País, além de reforçar os investimentos em imunização, treinamento de equipes e campanhas de vacinação, para estimular a vacinação. “Muitas pessoas não são contra a vacina, elas apenas não dão a importância necessária e, por isso, demoram ou deixam de levar as crianças para vacinar.”

Stephanie também defende ações intersetoriais, como programas de educação e de cidadania, para dar suporte ao Ministério da Saúde. Confira, abaixo, os principais trechos da entrevista.

Que fatores contribuíram para a redução na cobertura vacinal no Brasil, na avaliação do Unicef?

A não-vacinação é multifatorial e, entre esses fatores, está a pobreza, que aumentou com a pandemia de covid-19. Crises econômicas e pobreza dificultam o acesso da população às unidades de saúde, principalmente no caso de famílias que têm dificuldade de pagar pelo transporte para levar a criança para vacinar, como as mães solo que trabalham. Por mais que a lei diga que a pessoa tem direito a levar a criança no horário de trabalho, isso nem sempre é aceito, principalmente nos trabalhos informais. Junto a isso, temos um desfinanciamento do SUS e uma menor priorização da vacinação em nível local, levando a uma realidade de equipes reduzidas nas unidades básicas de saúde e problemas de planejamento e de logística. Agora, no Brasil, estamos passando por um baixo estoque de BCG. Se uma mãe tira um dia para levar a criança para vacinar, mas, ao chegar na unidade de saúde, a vacina está em falta, ela tem de ir até outra unidade ou voltar em outro dia. Nesse caso, o que acontece com a criança, na maioria das vezes? Ela não é vacinada, pois a rotina faz com que a mãe acabe não retornando. Outro problema chave do Brasil é a baixa percepção de risco das doenças imunopreveníveis. Tivemos tanto sucesso na vacinação nos últimos anos que as pessoas nem sabem mais o que é poliomielite e sarampo. Tanto os pais das crianças quanto os profissionais de saúde nunca viram um caso e isso, aliado a uma diminuição da comunicação sobre os impactos das doenças, dificulta que as pessoas entendam a gravidade da situação. Nos estudos que temos feito, vimos que esse é um dos principais fatores. Muitas pessoas não são contra a vacina, elas apenas não dão a importância necessária e, por isso, demoram ou deixam de levar as crianças para vacinar.

Antes símbolo de sucesso do modelo de vacinação brasileiro, imunização contra poliomielite não tem atingido metas Foto: Gabriela Biló

A campanha da pólio, mais uma vez, não alcançou a meta de vacinação. Quais medidas o Unicef identifica como principais para recuperarmos um bom índice vacinal? Nesse cenário, em quanto tempo conseguiríamos retornar ao índice anterior, de 95% de cobertura?

Nós temos traçado um plano para recuperar os 95% de cobertura vacinal até 2025. Só vamos ter condições de alcançar essa meta se tivermos um trabalho conjunto que priorize a vacina. Apesar de ser uma demanda urgente, entendemos que o avanço pode vir em pequenos passos. Afinal, uma questão muito complexa é a polarização política, principalmente no momento em que nos encontramos em relação às fake news. A mudança de pensamento e de comportamento da população leva tempo. Entretanto, estratégias já estão sendo realizadas em prol desse aumento da cobertura. Melhorar a comunicação sobre as vacinas é algo que já está sendo feito, não pode parar e deve ser fortalecido, seja por parte da sociedade civil, do Unicef, da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) e do próprio Ministério da Saúde. Todos precisam investir em uma comunicação que mostre o risco da não-vacinação e impulsione uma mudança de comportamento. Além disso, precisamos de capacitação dos profissionais de saúde, principalmente daqueles que vão atuar na sala de vacina. Se eles estão bem informados, podem passar essas informações para a família. A capacitação logística também é muito importante, como o funcionamento da câmara fria e a forma de estocar as vacinas, por exemplo.

Quais passos prioritários o Ministério da Saúde deveria tomar para conter e evitar o retorno de doenças erradicadas?

O Ministério da Saúde tem tentado fazer campanhas. Dá certo até um certo ponto, mas as metas não estão sendo alcançadas. A comunicação é fundamental. Afinal, nós precisamos que as pessoas tenham noção da gravidade das doenças. Antigamente, o Zé Gotinha aparecia sempre na tela e falava-se muito sobre imunização. Hoje em dia, essas comunicações existem, mas não estão chegando para todo mundo. Outro ponto é a priorização da imunização, inclusive do ponto de vista orçamentário e de indicação para os municípios sobre como fazer e como colocar a vacinação como prioridade. Isso influencia muito em uma unidade de saúde. O que o Unicef está tentando fazer agora é uma proposta de busca ativa vacinal que não seja somente do agente comunitário de saúde, mas de todo o município. Por exemplo, trazer a escola para identificar essas crianças que não estão vacinadas. Na assistência social, temos o Programa Criança Feliz, que tem um visitador que vai até a casa das famílias identificar se a criança está vacinada e encaminhá-la para a imunização.

Que conselho você daria para os pais que ainda estão em dúvida sobre a necessidade de vacinar os filhos?

Que leve imediatamente a sua criança ao posto. Não sei qual é a razão pela qual esse pai ainda não levou a criança para vacinar. Mas, se for uma questão de falta de informação, sugiro que procure em meios corretos, como o Ministério da Saúde e os órgãos e as instituições que têm qualidade de informação, porque as vacinas salvam vidas. Esse é o nosso lema. Acreditamos que os pais sempre querem o melhor para os seus filhos. E existem mais de 17 doenças imunopreveníveis que podem fazer muito mal para a criança.





