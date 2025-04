Musculação não é só para ficar forte; veja 9 benefícios da prática

Estudos recentes mostram que a musculação, comumente associada ao ganho de músculos e ao desenvolvimento de força, traz muitos outros benefícios para o corpo e a mente.

Sim, ela ajuda a aumentar a massa muscular e a força, dois ganhos diferentes — nem sempre as pessoas mais musculosas aguentam mais peso, e vice-versa. “Um dos fatores que contribuem para a força é o tamanho do músculo (ou a quantidade de unidades contráteis que ele tem), porém há diversos outros fatores”, diz Guilherme Artioli, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) e colunista do Estadão.

Estudos mostram que a musculação ajuda a manter a saúde mental e reduz o risco de demência Foto: Svitlana/Adobe Stock

PUBLICIDADE "Por isso, é possível ganhar força mesmo sem grandes ganhos de hipertrofia, do mesmo modo que é possível ganhar hipertrofia sem ter grandes ganhos de força", esclarece. Quem faz musculação tem tanto o ganho de força (aguenta mais carga, ou seja, os músculos têm maior capacidade de gerar tensão) quanto de massa muscular, mas os exercícios vão muito além disso. Veja a seguir nove pontos positivos dessa atividade e como ela pode ser uma aliada da qualidade de vida e do envelhecimento saudável.

1 - Auxilia no controle de peso

Os treinos de resistência podem queimar até 500 calorias, em média, dependendo da intensidade. E os benefícios continuam depois, por meio do consumo de oxigênio pós-exercício (EPOC), que permite que o gasto calórico continue por até 72 horas. A combinação com exercícios de cardio potencializa a perda de gordura e o ganho de massa muscular.

2 - Melhora a flexibilidade

A flexibilidade traz benefícios como a manutenção ou ganho da amplitude de movimento, melhorando a performance para as atividades físicas e da vida diária em geral.

”Para as doenças que afetam o aparelho musculoesquelético, os exercícios para flexibilidade são fundamentais, uma vez que melhoram a mobilidade das articulações, ligamentos e tendões e previnem os encurtamentos, deformidades e incapacidades funcionais”, explica Fábio Jennings, coordenador da Comissão de Medicina Física e Reabilitação da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

3 - Ajuda a diminuir dores

Estudo da USP publicado no Journal of Physical Education and Sport apontou que os treinos de resistência de intensidade moderada têm o poder de aliviar a dor lombar crônica. Os voluntários acompanhados fizeram cinco exercícios para a região do core (que compreende os músculos do abdômen, quadril, pelve e lombar) e tiveram benefícios desde a primeira sessão.

“Além de melhorar a flexibilidade, os exercícios de alongamento trazem melhora de qualidade de vida, alívio de dores articulares e musculares decorrentes tanto de sobrecarga quanto de doenças inflamatórias, melhoram as contraturas musculares e as posturas”, comenta Jennings.

4 - Previne quedas e fraturas

A musculação fortalece os membros, inclusive as pernas, melhorando a estabilidade e o equilíbrio, além de estimular a produção de massa óssea, prevenindo osteoporose. Aliados à melhor postura garantida pelos exercícios, esses são dois fatores cruciais para evitar quedas.

5 - Ajuda na reabilitação

Regina Chueire, médica fisiatra e professora da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), destaca que a musculação é essencial em todos os programas de reabilitação. Só existe contraindicação em casos muito específicos, e apenas até a pessoa se recuperar do impedimento temporário — uma cirurgia, por exemplo.

A especialista destaca a importância de consultar um médico antes de iniciar as atividades e contar com apoio de um fisioterapeuta ou educador físico. “O treinamento é composto por exercícios resistivos, utilizando pesos livres, halteres e até polias. Eles desenvolvem força e resistência muscular e devem envolver a musculatura dos quatro membros e tronco”, descreve. “Quando tem alguma contraindicação, podemos fazer os isométricos”.

“Quando há lesões que limitam o aparelho locomotor, convém tratar essas lesões e selecionar os exercícios e a carga de treino de forma a evitar que o treino agrave o problema”, orienta Artioli.

6 - Mais qualidade de vida

Ao aumentar a força e a resistência muscular, além de evitar quedas, a musculação possibilita maior independência, inclusive para idosos e pessoas com deficiência. “É carregar um filho, carregar um neto, fazer a própria higiene, subir escadas, cuidar do jardim, viajar”, enumera Regina.

7 - Evita infartos e outros problemas cardíacos

O ganho de massa magra aumenta a resistência física e reduz eventos cardíacos. Os benefícios são ainda mais perceptíveis nos pacientes que já sofrem de algum problema cardiovascular.

“Os ganhos são ainda maiores e imprescindíveis quanto mais grave o paciente. Os exercícios de resistência (que focam no ganho de massa muscular) são indicados no contexto dos programas de reabilitação cardíaca como parte do tratamento desses pacientes”, afirma Luiz Eduardo Fonteles Ritt, presidente do Departamento de Ergometria, Exercício, Cardiologia Nuclear e Reabilitação Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Segundo o especialista, a atividade aumenta o metabolismo, ajudando a controlar a glicemia, a pressão arterial e o sobrepeso. Também diminui o colesterol “ruim” (LDL) e aumenta o “bom” (HDL), evitando que as gorduras se instalem e se acumulem nas paredes das artérias.

9 - Reduz o risco de demência

Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com 44 pessoas com comprometimento cognitivo leve, uma condição clínica intermediária entre o envelhecimento normal e a doença de Alzheimer, apontou que o treino de força foi capaz não somente de melhorar a memória, mas também de alterar a anatomia cerebral.

Os participantes do estudo praticaram musculação duas vezes por semana e apresentaram alterações em duas áreas associadas à doença de Alzheimer, além de melhor saúde dos neurônios.

“A melhora cognitiva já era imaginada, mas queríamos ver o efeito da musculação dentro do cérebro de idosos com comprometimento cognitivo leve. O estudo mostrou que, felizmente, a musculação é uma forte aliada contra demências, mesmo para pessoas que já apresentam risco elevado de desenvolvê-las”, conta Isadora Ribeiro, pós-doutoranda na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e primeira autora do artigo.

Treino ideal

Jennings recomenda que iniciantes pratiquem os exercícios de duas a três vezes por semana. Para os mais avançados, a frequência pode ser maior.

Se não for possível seguir essa carga horária, a orientação é tentar ao máximo se manter em movimento — a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada.

“As sessões de musculação duram em torno de 40 minutos a uma hora, envolvendo os grandes grupos musculares, como peitorais, dorsais, glúteos e quadríceps. A carga ou intensidade vai variar de cada indivíduo. Ela deve ser ajustada pelo profissional responsável rotineiramente e obedecer os princípios de progressão de carga para que os benefícios sejam crescentes”, diz Jennings.

O ideal é que todos procurem um especialista antes de iniciar a musculação, mas quem tem problemas preexistentes deve tomar ainda mais cuidado. “Em casos de doenças mal controladas, como angina, doenças cardiovasculares e metabólicas, é aconselhável procurar o médico e controlar a doença antes de iniciar o treinamento”, afirma Artioli.

Ele pontua que a musculação e os treinos aeróbicos, como caminhada, corrida e natação, são complementares e, em um cenário ideal, é interessante incluir ambos no dia a dia.

“Eu acrescentaria também treinos de flexibilidade e mobilidade. Mas é importante ajustar as expectativas e entender que o cenário ideal nem sempre é possível na rotina”, pondera. Mais importante do que buscar o treino perfeito é manter-se em movimento.