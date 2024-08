Na dúvida se seu suor é excessivo? Dermatologista diz que você deve se fazer 4 perguntas-chave

Suar é uma parte normal da vida, mas nem todos que suam são iguais. Em contextos específicos, algumas pessoas suam muito mais do que deveriam e definitivamente mais do que gostariam. Enquanto muitos conseguem permanecer relativamente secos, até mesmo em situações quentes e estressantes, outros podem ter condições genéticas ou causas subjacentes que os fazem suar excessivamente.

A revista Fortune conversou com Maral Skelsey, professora clínica de dermatologia no Centro Médico da Universidade de Georgetown e diretora do Centro de Cirurgia Dermatológica de Washington, que diz existir uma faixa normal na qual a maioria das pessoas se enquadra. Ela também esclarece quais perguntas devem ser feitas a si mesmo se suspeitar de que pode estar na extremidade do espectro do suor — e o que você pode fazer para aliviar os piores sintomas. “É realmente um problema pouco reconhecido”, diz.