Não precisa de proteção solar nem hidratação? Conheça 5 mitos sobre a pele negra

“Não é porque você é negro, com uma pele retinta, que você não tem que cuidar do rosto. É preciso desmistificar isso”, diz Bea Lopes. A influencer de 24 anos passou a infância e a adolescência buscando cuidados corretos para a sua pele enquanto escutava conselhos que não eram totalmente verdadeiros. “Falavam ‘onde já se viu preto passando protetor solar? Que bobeira, só passa o creme hidratante na canela e está ótimo’, conta.

A empresária Rosângela José da Silva, de 44 anos, também tomou muito sol sem protetor solar porque não via problemas nisso. “Na década de 1990, as pessoas inclusive usavam bronzeador porque a gente não fica vermelho no sol, né? Então, tínhamos garantido o bronzeado, mas nem pensávamos em proteção”, relata.

Rosângela José da Silva já tomou muito sol sem protetor porque acreditava que o produto não era necessário para quem tem a pele negra, um grande mito na dermatologia Foto: Mylena Saza

A dermatologista Katleen Conceição, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e referência em pele negra, explica que existem diversos preconceitos envolvendo o tema. “Trabalho com pele negra há mais ou menos 20 anos. Na minha concepção, todo mundo vê a pele com mais melanina como uma pele bonita, saudável, aquela coisa toda brilhante, mas realmente nunca para e pensa que ela também precisa de cuidados específicos”, pontua.

Para Rosângela, falar sobre isso é transformar o futuro. “O hoje é consequência do passado. Se você falar para uma pessoa, desde pequena, que ela é muito forte e resistente, ela vai começar a se achar realmente assim. Então, vemos que quebramos coisas que estão muito além de maquiagem e skincare. É sobre poder se cuidar, pedir ajuda, trazer humanidade para as pessoas negras em todos os sentidos”, reflete ela.

A dermatologista Katleen nos ajudou a desmistificar alguns conceitos – sempre lembrando que cada pele é única e pode ter especificidades.

“A pele negra não precisa de proteção solar”

Continua após a publicidade

“Só fui usar protetor solar quando me mudei para a região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, aos 20 e poucos anos, para trabalhar. Toda minha infância e adolescência era ali no sol sem proteção nenhuma, porque era isso que era difundido”, conta Rosângela.

É verdade que a melanina confere um certo fator natural de proteção, mas é muito pouco. Dessa forma, o câncer de pele é um risco para todos, independente da raça. Katleen informa ainda que pessoas negras podem desenvolver tumores agressivos e letais.

Uma das maneiras de desconfiar da doença é fazer uma análise minuciosa das pintas. Mas, de acordo com a especialista, de fato não é tão fácil perceber esses sinais na pele negra. “Como a tonalidade é mais escura, às vezes eles passam despercebidos”, diz.

Por isso, é importante os dermatologistas examinarem os pacientes da cabeça aos pés, dando atenção especial aos pés e às mãos (regiões em que pode ser comum a aparição de pintas malignas).

Depois que virou influencer, Bea Lopes passou a estudar mais sobre a pele negra para se cuidar melhor e passar informações certeiras aos seus seguidores Foto: PEDRO KIRILOS

A regra de aplicação é a mesma para todas as peles: passar um filtro com FPS de no mínimo 30 em todo o corpo, mesmo em dias chuvosos e nublados, e reaplicar a cada três horas. “Diferentes tons de pele não precisam de diferentes FPS. O mínimo é 30, independente da pele ser mais clara ou escura. Só tem que escolher o veículo: spray, loção, com cor, sem cor”, ensina a médica.

O filtro solar serve também como uma maquiagem, de certa forma, uma vez que pode ajudar a esconder manchas, fazendo com que seja um produto que a pessoa queira usar no dia a dia. “Não é questão de estética, é saúde”, diz Rosângela. Mas vale ressaltar que a cor do protetor é um ponto de inclusão, afinal, quando um negro usa o protetor branco, a pele fica acinzentada.

Continua após a publicidade

“A pele negra é mais resistente”

Isso é uma farsa. A pele escura é mais sensível ao aparecimento de manchas e tem mais tendência a determinados problemas. De acordo com Katleen, crianças negras apresentam um risco aproximadamente seis vezes maior do que as brancas de ter dermatite atópica grave, por exemplo. Trata-se de uma doença crônica e de origem inflamatória que provoca o surgimento de lesões e coceira. Um dos fatores que contribui para o avanço do quadro em peles negras é o fato de o eritema ser pouco perceptível.

Outro quadro mais comum entre quem tem a pele escura é a foliculite, já que, na maioria das vezes, os pelos são encaracolados. Por isso, eles tendem a nascer curvos e têm mais dificuldade de romper a pele, causando uma inflamação. “Quando você faz a retirada desse pelo, seja com cera, creme de barbear, creme depilatório ou a própria lâmina de barbear, causa um trauma”, acrescenta a médica. Para o paciente, parece uma alergia, mas é classificado dermatologicamente como foliculite, e pode acontecer em todo o corpo: barba, nuca, perna, virilha.

“A pele negra não precisa de hidratação”

“Nós, negros, temos uma maior quantidade de melanina na epiderme. Na presença de um processo inflamatório (causado por acne, alergias ou até picadas), a produção de melanina é intensificada”, explica Katleen. A melanina, como se sabe, é a substância responsável por colorir a pele. Por isso, quando a pessoa negra apresenta acne, por exemplo, sua maior preocupação é com o surgimento posterior de manchas. Além disso, é uma pele que tem glândulas sebáceas hiperfuncionantes, favorecendo a oleosidade e o aparecimento de acne.

Mas fazer de tudo para evitar a oleosidade – incluindo abandonar os hidratantes – não vai mudar essas características. “Eu tinha uma pele muito acneica na adolescência. E, para tratar, costumava usar um monte de produto e sabonetes anti-acne, repetidas vezes ao dia, e encher o rosto com maquiagem. Tinha vergonha e uma autoestima muito baixa”, diz Bea.

Continua após a publicidade

A dermatologista explica, porém, que o processo pode causar um efeito rebote de maior produção de sebo ou, por outro lado, levar a um ressecamento exagerado. “Eu costumava tirar a hidratação da pele, mas era a única coisa de que eu precisava”, lembra Bea.

“Quando penso na minha pele, lembro da minha infância, quando minha mãe falava para eu hidratar as canelas, os joelhos e os cotovelos”, conta Bea. A falta de hidratação, especialmente nas articulações, causa esbranquiçamento da pele, o que alguns podem também chamar de “pele acinzentada”. “Era caso de bullying na escola se você aparecesse com a canela desidratada. Eu tinha pavor”.

“Qualquer produto funciona para a pele negra”

Mas a hidratação da pele negra não pode ser feita com qualquer tipo de produto. O creme deve ter uma consistência bacana e tempo de duração prolongado para que a hidratação funcione. “Mais do que isso: tem que ser pensado para a pele negra”, afirma Rosângela. Isso vale para outras categorias.

No Brasil, não são muitas as marcas voltadas a peles negras. Justamente para resolver esse dilema, Rosângela decidiu criar a Negra Rosa. “A marca surgiu de um incômodo pessoal compartilhado com várias outras mulheres negras, e sobre o qual eu debatia na internet. A intenção nunca foi colocar mais produtos no mundo, e sim atender a essa necessidade que a gente via de cuidados com a pele, oferta de tons de base, opções de finalização para cabelo”, exemplifica. Assim, aliando necessidades e especificidades, ela e sua equipe pensaram na formulação de produtos.

“Existem muitos conhecimentos populares antigos, mas certas coisas eram ditas porque não se tinha acesso, tanto de informação como de dinheiro. Nosso objetivo é sempre resgatar um pouco dessa ancestralidade, mas também trazer o estudo de coisas seguras, eficientes e inovadoras do mercado”, conta.

“A pele negra não envelhece”

Continua após a publicidade

Os fibroblastos (células que produzem colágeno) são maiores e aparecem em maior número na derme da pele negra, o que faz com que seja uma pele mais firme e com menor grau de flacidez. “Não é que a pele negra tenha mais produção de colágeno, mas a fibra dela é mais espessa e mais alargada”, diz Katleen. Outra particularidade é que existe uma demora maior na degradação desse colágeno.

Portanto, é verdade que se trata de uma pele que envelhece mais devagar. No entanto, não significa que dá para dispensar os cuidados nesse sentido. E um dos principais é o uso diário de protetor solar desde cedo.

Bea já acreditou no mito de que a pele negra não precisa de hidratação Foto: PEDRO KIRILOS

“Não se pode utilizar laser na pele negra”

O laser é uma luz que precisa ter o alvo perfeito para atingir o pelo. E esse alvo é a melanina presente no pelo. No entanto, a maioria dos lasers comuns não consegue distinguir entre a melanina do pelo e a da pele negra. Por isso, é essencial contar com a presença de um bom dermatologista para não transformar a depilação em queimadura. Normalmente, é preciso se atentar para o tipo de laser e a quantidade de sessões para que o paciente não corra riscos.

Disseminação de conhecimento sobre a pele negra

Membro da Skin of Color Society, dos Estados Unidos, Katleen tem mais de 20 anos de experiência com os cuidados da pele negra. Tanto é que virou referência no Brasil, onde começou a dar um treinamento especializado para habilitar dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia a tratarem pacientes negros.

Continua após a publicidade

A dermatologista Katleen Conceição, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é referência nos cuidados da pele negra Foto: Marcia Fasoli

O curso acontece no Instituto de Dermatologia Professor Rubem Dalia Azulay (IDPRDA), da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, dura seis meses e exige uma apresentação de monografia ao final.

“Ele teve início depois da pandemia. Já temos dois dermatologistas especializados em pele negra e serão três até o final do ano”, conta.

*Este conteúdo foi produzido em parceria com os profissionais do curso de especialização em pele negra ministrado na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.