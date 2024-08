Neuralgia do trigêmeo: ‘pior dor do mundo’ diminui após jovem passar por novo procedimento

O alívio do incômodo acontece após a jovem passar por uma nova etapa do plano de tratamento oferecido por médicos da Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais. No último sábado, 17, ela realizou o segundo procedimento do plano: uma cirurgia para implante de bomba de infusão intratecal de fármacos.

Na prática, um dispositivo é inserido no abdômen da paciente e, por meio de um cateter colocado no sistema nervoso central, libera morfina para o controle da dor diretamente no alvo.