No BBB 23, sorriso dos ‘brothers’ vira meme; o que são lentes de contato nos dentes e quanto custam

A busca por um sorriso perfeito, com dentes extremamente alinhados e brancos, tem levado algumas pessoas a colocarem lentes de contato, também conhecidas como facetas, nos dentes - uma espécie de prótese bastante fina, geralmente de porcelana, que imita um dente e é colocada em cima do dente natural. No Big Brother Brasil 23, a participante Key Alves, de 23 anos, que colocou as próteses no ano passado, chamou a atenção pelo sorriso artificial.

Internautas suspeitam que pelo menos outros dois brothers, Cezar Black e Gustavo Cowboy, também tenham próteses dentárias, mas os participantes não falaram se já recorreram ao procedimento. O assunto gerou até memes nas redes sociais. A prática se tornou moda entre influenciadores, artistas e jogadores de futebol nos últimos anos, mas especialistas alegam que há riscos a serem considerados.

Segundo a cirurgiã-dentista Thatyanne Brasil, as lentes de contato eram utilizadas inicialmente apenas em casos de necessidade, quando a pessoa tem uma fratura no dente, por exemplo, ou tem diastema, uma condição em que há espaços grandes dentre os dentes. A utilização em casos de dentes saudáveis e considerados normais, no entanto, exige cautela.

“Para colocar a lente em um dente saudável, é necessário desgastá-lo, o que é irreversível”, diz a especialista. “Hoje, existem técnicas de desgaste mínimo, mas, mesmo assim, está pegando um órgão, um osso, e desgastando para fins puramente estéticos sendo que, em muitos casos, apenas um clareamento ou pequenos ajustes com resina resolveriam esse desconforto estético.”

Saúde bucal precisa ser priorizada

Para Thatyanne e para Gustavo Gomes, dentista que representa a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), o ideal é que a pessoa seja bem orientada por um profissional de confiança. Eles dizem que, antes de tomar a decisão de colocar as facetas, é importante fazer avaliação completa da saúde bucal do paciente e entender os seus desejos e necessidades para indicar o melhor procedimento para aquele caso, sendo o menos invasivo possível.

Segundo os especialistas, é preciso que a pessoa que pretende receber as lentes tenha boa condição de saúde bucal e bons hábitos de higiene. Isso porque alguns problemas, como cáries e infecções, podem ser agravados ou causados pela presença das próteses, principalmente quando elas são mal colocadas ou não recebem a manutenção adequada.

Participante do BBB Cezar Black também chamou a atenção pelos dentes super brancos. Não há confirmações, no entanto, que seja lente. Foto: Reprodução/ Instagram: @cezar.black

“Isso acontece principalmente quando as lentes são mal colocadas e não ficam rentes, sem ‘degraus’, em relação à gengiva e o dente natural”, diz Thatyanne. “Se houver qualquer espaço ali, pode acumular restos de comida, placa bacteriana, e causar um problema sério de saúde”, afirma.

Outro ponto a ser considerado, de acordo com a dentista, são os gastos financeiros. O custo para colocar as lentes é alto e, além disso, é necessário pagar também pela manutenção constante ao longo da vida. “Se um dia a pessoa precisar retirar as lentes, seja por falta de dinheiro para mantê-las, seja por questões de saúde, ficará com o sorriso comprometido, já que os dentes foram desgastados”, diz.

Como é o processo para colocar as lentes nos dentes e quanto custa?

Para colocar as lentes nos dentes, é preciso fazer uma série de exames para comprovar a saúde dos dentes e para que o dentista consiga visualizar a estrutura da arcada dentária do paciente. Depois, uma simulação digital é feita para que o paciente decida sobre a colocação.

Antes de colocar as próteses, o dentista desgasta os dentes naturais para que haja espaço suficiente para as lentes, que são coladas em cima dos dentes. “São materiais super finos e resistentes, na maioria das vezes feitos de porcelana”, diz Thatyanne.

Depois de colocadas, as lentes demandam visitas ao dentista a cada seis meses para manutenção preventiva e limpeza. Além disso, é necessário fazer uma higienização “impecável” em casa para evitar complicações, reafirmam os especialistas.

O preço do procedimento custa em torno de R$ 900 a R$ 1,5 mil por dente. Geralmente, são colocadas as próteses apenas nos dentes que aparecem no sorriso, poupando os molares, que ficam atrás.