O Corinthians como hiperfoco

“O Corinthians faz parte do meu hiperfoco”, conta Rafael Souza Lopes, de 35 anos, um dos organizadores da torcida Autistas Alvinegros, fundada em abril de 2022. A amplitude do espectro autista pode causar mais ou menos dificuldade em lidar com os estímulos sensoriais no estádio. “No meu caso, essa questão do barulho não atrapalha. A gente está focado ali, passa por cima da dificuldade para estar vivendo o momento.”

O diagnóstico de Rafael é recente, ao contrário da paixão pelo Corinthians que vem desde a infância. Ele então teve a ideia de unir seus dois universos, conversou com uma amiga que também é autista, e pensaram numa torcida com faixa e espaço no estádio. “Hoje somos um grupo de sete pessoas que ajuda a organizar os eventos.” Só ele e Juliana, a amiga que iniciou o projeto, são autistas. Completam a “diretoria” três adultos com filhos autistas e duas pessoas que não são autistas, mas abraçaram a causa.

Leia também Sexualidade no espectro autista

No Instagram, já são 19 mil Autistas Alvinegros, além de dois grupos no WhatsApp e um canal no Telegram. “O nosso foco lá é falar sobre a causa, um ajudar o outro. Há vários profissionais que dão suporte e dicas, o intuito é a inclusão social”, conta Rafael.

A Arena Corinthians dispõe de um espaço TEA no 10.º andar, no setor oeste, com o mesmo ângulo de visão da transmissão da TV. Os interessados entram em contato por e-mail e compram os ingressos que dão acesso às cadeiras e ao espaço, que conta com vidro acústico, iluminação e outros suportes pensados para atender a amplitude do espectro. O suporte se estende ao cuidado recebido por Rafael e à torcida organizada – eles, no entanto, preferem ficar em outra área, no setor leste. “O pessoal (do clube) abraçou a causa”, diz. “Nossa faixa fica sempre no mesmo lugar, eles mesmo colocam e tiram.”

Grupo conta com sete pessoas, entre autistas e simpatizantes Foto: Alex Silva/Estadão

A torcida é um passo na busca de Rafael pela inclusão, dele e de todos. Fala do diagnóstico como um misto de frustração com alívio, um sentimento compreendido por todos no espectro, principalmente os de diagnóstico tardio. “A frustração é por ter passado todo esse tempo me achando estranho. E o alívio foi saber que isso tinha um nome. Agora consigo ser quem sou, não preciso me mascarar, não preciso esconder.”

A atuação dos Autistas Alvinegros chamou a atenção do goleiro Cássio, que perguntou sobre o projeto e pediu três camisetas, para ele, para a esposa e para a filha de 4 anos. Cássio, junto da família uniformizada, revelou para a imprensa que sua filha está no espectro. “O Corinthians sempre está se posicionando”, diz Rafael. “Com o autismo é bacana porque, antes mesmo de a gente criar esse movimento, já existia o espaço lá.”

Desde a democracia corintiana, que lutava pelo fim da ditadura militar, às manifestações antifascistas em 2020, é perceptível que o time e seus jogadores têm posicionamento. Rafael segue indo aos jogos no setor leste, próximo à bandeira. No estádio, pra sentir mais emoção.

Torcedores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) interessados em assistir ao jogo do Corinthians em Itaquera devem encaminhar e-mail para tea@sccorinthians.com.br.