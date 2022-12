Estresse deixa o cabelo branco? Como evitar os fios grisalhos?

Shilpi Khetarpal, professor associado de Dermatologia e dermatologista da Cleveland Clinic, nos EUA, especializado em distúrbios capilares e laser e dermatologia cosmética, explica por que o cabelo se torna grisalho ou branco, qual a relação do estresse com esse acontecimento e como evitar o envelhecimento precoce dos fios.

O que faz com que nossos cabelos fiquem grisalhos? É mais provável que meu cabelo fique grisalho se eu estiver estressado?

Muitas coisas podem deixar nossos cabelos grisalhos, incluindo genética e estresse. O envelhecimento dos cabelos na maioria das vezes não está relacionado ao estresse, mas ele pode piorar o envelhecimento.

Nos humanos, o propósito e a função do cabelo são discutíveis, diferentemente dos animais. O cabelo, no entanto, serve como uma ferramenta estética e um meio de comunicação não verbal. O estilo e a cor do nosso cabelo podem alterar nossa aparência física e afetar nossa imagem corporal. As cores do cabelo variam de preto e marrom a ruivo e loiro. Com o tempo, o cabelo fica lentamente grisalho ou branco. Os cabelos grisalhos são percebidos como um sinal de velhice, o que pode afetar a autoestima de uma pessoa - principalmente se ocorre prematuramente.

O estresse pode acelerar o processo de envelhecimento dos fios. Foto: Freepik

Os folículos pilosos têm células-tronco chamadas melanócitos que produzem um pigmento, a melanina, que dá cor ao cabelo. Os melanócitos mudam para continuar produzindo melanina por um determinado período de tempo. Há dois tipos de melanina: a eumelanina e a feomelanina. A diversidade na cor do cabelo vem da quantidade e proporção de eumelanina marrom-preta e feomelanina marrom-avermelhada. Uma mutação em determinado receptor (melanocortina-1 ou MC1R) leva ao cabelo ruivo.

À medida que envelhecemos, essas células produtoras de melanina passam por um fenômeno chamado apoptose, ou morte celular programada, fazendo com que o cabelo fique grisalho ou branco.

Além da idade, outros fatores podem determinar quando o cabelo de alguém começará a mudar de cor. A primeira é a genética – se seus pais começaram a ficar grisalhos cedo, há uma chance de você ficar. A etnia também desempenha um papel. Foi demonstrado que o envelhecimento ocorre mais cedo em caucasianos em comparação com afro-americanos. Um estudo mostrou que a idade média de envelhecimento em caucasianos é de 34 anos em comparação com 44 em afro-americanos.

Dieta

Outro motivo é o estresse. O estresse crônico pode ter múltiplos efeitos no corpo, e o cabelo não é exceção. Um estudo de 2013 mostrou correlação entre estresse e cabelos grisalhos em camundongos. A teoria é de que os melanócitos são esgotados quando estão sob estresse. Embora a genética pareça ser um fator importante quando alguém fica grisalho, o estresse pode contribuir para isso.

Uma boa dieta, no entanto, pode ser capaz de reverter alguns dos efeitos negativos do estresse no cabelo. Uma dieta rica em fontes de antioxidantes, como peixe, azeite e frutas e vegetais frescos, pode reduzir o estresse oxidativo.

Outros fatores conhecidos por causar envelhecimento incluem tabagismo e deficiências nutricionais (como vitamina D, B12 ou ferritina). Nesses casos, a correção da deficiência demonstrou restaurar parte do pigmento ou da cor do cabelo.

Para manter o cabelo saudável, faça uma dieta balanceada, rica em proteínas e que inclua muitas frutas e vegetais; e reduza o estresse com exercícios ou meditação.