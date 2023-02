Quer saber se você está envelhecendo bem? Verifique sua força ao agarrar algo

Quer saber se você está envelhecendo bem? Verifique sua força de preensão (agarrar, pegar ou segurar) manual.

Um estudo recente com 1.275 homens e mulheres descobriu que as pessoas com relativamente pouca força manual – um indício confiável da qualidade e força muscular geral – mostraram sinais de envelhecimento acelerado de seu DNA. Seus genes pareciam estar envelhecendo mais rápido do que os de pessoas com mais força.

O estudo, embora preliminar, levanta a possibilidade de que ir à academia ou fazer algumas flexões na sala de casa pode ajudar a rodar o relógio para trás e deixar nossas células mais jovens, seja qual for nossa idade.

Muitas pesquisas já nos dizem que ter força é bom. As pessoas que levantam pesos são substancialmente menos propensas a desenvolver doenças cardíacas, pressão alta e muitas outras doenças crônicas do que aquelas que pulam os exercícios de resistência.

A força também pode ser um augúrio de quanto tempo viveremos. Em um estudo de 2015 com quase 140 mil adultos em países de alta, média e baixa renda, a redução da força de preensão manual se mostrou intimamente ligada à mortalidade em pessoas de todas as rendas, prevendo riscos de morte prematura melhor do que a pressão arterial, que muitas vezes é considerada um dos os melhores indicadores de expectativa de vida.

“A força de preensão é um preditor simples, mas poderoso, de futura incapacidade, morbidade e mortalidade”, concluíram os autores de um editorial anexo, cujos efeitos são verdadeiros “não apenas em pessoas mais velhas, mas também em pessoas de meia-idade e jovens”.

Mas como um aperto forte hoje pode influenciar nosso bem-estar amanhã?

“A força de preensão frequentemente é chamada de biomarcador do envelhecimento”, disse Mark Peterson, professor associado de medicina física e reabilitação da Universidade de Michigan em Ann Arbor, que liderou o novo estudo. “Mas o contexto biológico de por que é tão preditivo de resultados positivos e negativos durante o envelhecimento não ficou muito claro.”

Talvez, especularam Peterson e seus colegas, a chave seja a epigenética.

A epigenética envolve mudanças nos números e ações de certas moléculas minúsculas que se ligam como moluscos à superfície externa de um gene e afetam como e quando esse gene é ativado. Mudanças epigenéticas ocorrem em resposta a nossas dietas, hábitos de exercícios e muitos outros aspectos da vida, afetando nosso DNA e saúde.

A epigenética também pode sinalizar a rapidez com que envelhecemos, mostra a ciência recente.

Cerca de uma década atrás, os pesquisadores começaram a analisar enormes conjuntos de dados de epigenomas – que são as mudanças epigenéticas exclusivas de cada um de nós – e a usar esses dados para desenvolver os chamados “relógios epigenéticos”, os quais estimam nossa idade biológica.

A idade cronológica, claro, diz quantos anos temos, de acordo com nossa certidão de nascimento. A idade biológica indica a idade funcional e a saúde de nossas células e corpos. Os dois números podem diferir substancialmente.

Os relógios epigenéticos usam algoritmos para avaliar a idade biológica, com base nos vários padrões de moléculas nos genes. Se o relógio sugerir que sua idade biológica excede a cronológica, você está envelhecendo mais rápido do que o normal e, para falar francamente, aproximando-se da fragilidade e da morte em ritmo mais rápido do que alguém cuja idade biológica é menor.

Cientes das últimas pesquisas sobre relógios epigenéticos, Peterson e seus colegas se perguntaram se a força poderia estar ligada à idade epigenética, para o bem e para o mal.

Eles começaram a coletar registros de 1.275 participantes de um estudo em andamento sobre o envelhecimento que já haviam doado sangue e usado um dispositivo chamado dinamômetro de mão para medir a força de preensão.

Os pesquisadores então determinaram a idade epigenética aproximada de todos a partir de suas células sanguíneas, usando três relógios diferentes. (Vários laboratórios desenvolveram seus próprios relógios epigenéticos, que variam ligeiramente). Eles também verificaram os registros de morte por até dez anos depois que as pessoas entraram no estudo e, por fim, cruzaram esses dados com a força de preensão das pessoas.

Eles descobriram que, em geral, quanto mais fraca a força de preensão, maior a idade epigenética. O DNA dessas pessoas parecia menos jovem do que o de suas contemporâneas mais fortes, deixando-as potencialmente mais vulneráveis a doenças ou morte.

“No geral, este estudo dá mais suporte à associação da idade epigenética com a fragilidade”, disse Guillaume Paré, professor e diretor do Laboratório de Epidemiologia Genética e Molecular da McMaster University em Hamilton, Ontário. Paré estuda epigenética, mas não participou da nova pesquisa.

O estudo também levanta novas questões. “Uma questão-chave que ainda precisa ser abordada é a causalidade dessas associações”, disse Paré.

Embora mostre que pessoas com músculos mais fracos também são pessoas com idade epigenética elevada, o estudo não consegue provar que a fraqueza causou diretamente o envelhecimento acelerado. Outros fatores podem estar em jogo, como renda, dieta, histórico médico ou outros aspectos do estilo de vida.

Mas, mesmo com suas limitações, os resultados do estudo são provocativos, disse Peterson, sugerindo que nosso vigor muscular – ou seu oposto – pode influenciar nossos epigenomas e, no processo, como e quanto envelhecemos.

Recomendação é tentar algum treinamento com o peso corporal e fazer movimentos com flexão de braço e pulos

Como testar

Se você está se perguntando sobre sua força atual, muitas academias têm dinamômetros de mão que você pode usar para testá-la.

Se seus resultados forem fracos, você não precisa se concentrar apenas nas mãos. Você pode aumentar sua força manual ficando mais forte no geral.

Na verdade, não precisamos medir nossa força de preensão exata para perceber que poderíamos nos beneficiar de mais treinamento de força. “As pirâmides de exercícios, que mostram de quanto exercício você precisa, colocam o treinamento de força no topo”, disse Peterson, “como se fosse a parte de que você menos precisa. Mas penso que a força deve estar na parte inferior, na base. É fundamental para a saúde”.

Então, use aquela assinatura de academia que você comprou este mês. Arrume um haltere para deixar na sua mesa. Tente algum treinamento com peso corporal ou faça uns burpees (movimentos que começam com flexão de braço e terminam com um pulo). Além da força do seu bíceps, você pode acabar mudando a idade do seu epigenoma. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU