O que dizem os sonhos das mulheres e como eles mudam ao longo do tempo? Psicóloga encontra pistas

À medida que a pesquisadora de sonhos de 95 anos, Monique Monique, envelheceu, seus próprios sonhos mudaram. “Atualmente, eu sou a personagem principal, interagindo com pessoas que conheci, algumas das quais já faleceram”, diz ela. Os sonhos frequentemente incluem episódios com seu falecido marido, antes de ele desenvolver demência. “Vejo-o em meus sonhos, que são bastante agradáveis. Não importa o que aconteça neles, eu me sinto bem.”

Monique, professora adjunta aposentada de psicologia social na Universidade de Ottawa, no Canadá, dedicou sua carreira acadêmica à pesquisa de sonhos, com um foco particular nos sonhos das mulheres, incluindo como eles mudam ao longo da vida. “Há todo tipo de coisa que acontece nos sonhos”, conta Monique. “Você tem que se conhecer para saber sobre o que está sonhando. Os sonhos, de certa forma, são fantasias da mente. Alguns são bastante realistas, outros nem tanto”, destaca a psicóloga.

Estudando os sonhos das mulheres

PUBLICIDADE Como muitas das mulheres cujos sonhos ela estudou, Monique foi forçada a equilibrar suas próprias ambições de carreira com as demandas da vida familiar e as mudanças nos papéis das mulheres na sociedade. Embora ela tenha concluído seus estudos de graduação em 1952, ela adiou sua carreira acadêmica para se concentrar em casamento e filhos. Quando completou seu doutorado em 1979, aos 50 anos, um colega, Joseph De Koninck, a encorajou a considerar a pesquisa de sonhos. “Eu a convidei para estudar os sonhos de mulheres que, como ela, estavam em cargos tradicionalmente ocupados por homens”, afirma De Koninck, professor emérito da Faculdade de Psicologia da Universidade de Ottawa.

Estudos sobre sonhos das mulheres ajudam a entender como elas foram lidando, ao longo dos anos, com mudanças em relação ao seu papel na sociedade Foto: ArtMajestic/Adobe Stock/Gerado com IA

O trabalho de Monique mostrou que os sonhos ofereciam uma nova perspectiva para o estudo das mulheres. Embora os papéis das mulheres no trabalho e em casa tenham passado por mudanças significativas desde a década de 1980, quando a pesquisa foi realizada, o estudo demonstrou que a análise dos sonhos proporcionava insights sobre suas experiências e como elas estavam se adaptando às mudanças de papéis.

Em 1985, Monique e De Koninck publicaram um artigo, “Mães trabalhadoras vs. donas de casa: os sonhos refletem a mudança do papel das mulheres?”

O estudo revelou que, quando as mulheres trabalhavam fora de casa, seus sonhos eram mais impulsionados pelo desejo de reconhecimento social e realização. Em comparação com as “donas de casa”, os sonhos das mulheres no mercado de trabalho eram mais propensos a se passar no ambiente profissional, em vez do doméstico. Além disso, esses sonhos tinham maior probabilidade de incluir personagens masculinos — homens com quem interagiam no trabalho — e eram marcados por emoções desagradáveis associadas ao ambiente de trabalho.

As “donas de casa” estudadas, por outro lado, experimentaram mais “hostilidade explícita” em seus sonhos, como críticas recebidas ou direcionadas a outras pessoas. Alguns desses sonhos mostravam uma sobreposição entre os dois mundos. Uma mulher contou a Monique sobre um sonho em que estava “misturando coisas na pia da sua cozinha enquanto fazia algo do escritório”.

“Por que não estudar os sonhos das mulheres? Talvez eles nos digam mais sobre as mulheres do que elas podem expressar em sua vida desperta”, destaca Monique. “Seus sonhos podem revelar algumas de suas lutas, conflitos de papéis e os problemas que tanto as jovens quanto as mais velhas enfrentam em relação ao trabalho e à família”, completa.

Mudança dos sonhos à medida que as mulheres envelhecem

A pesquisa de Monique também descobriu que as mães jovens frequentemente têm sonhos ansiosos sobre seus filhos. “Geralmente, os filhos aparecem caindo, ou algo perigoso está acontecendo, e a mãe não consegue chegar a tempo de evitar”, diz ela. ‘Esses sonhos acabavam deixando as mães ansiosas sobre o que poderia acontecer com a criança”.

Os sonhos refletiam o estágio de vida de cada grupo. Os sonhos das mulheres mais jovens estavam focados em amigos, namorados e amor. “Elas estavam mais preocupadas com seus relacionamentos sociais e amorosos”, ressalta Monique. “Já as mulheres que trabalhavam estavam preocupadas com seus filhos e com os conflitos entre trabalho e família. Seus sonhos refletiam fortemente sua vida profissional.”

Os estudos conduzidos pela psicóloga também descobriram que os sonhos das mulheres se tornam mais agradáveis e calmos conforme elas envelhecem, porque suas vidas se tornam menos complicadas por conflitos familiares ou no local de trabalho. Sonhos misturando passado e presente Depois de mais de uma dúzia de artigos e apresentações em conferências internacionais, Monique “passou a ser reconhecida por sua contribuição para a compreensão da evolução da experiência do sonho em homens e mulheres, em diversos estágios de vida e, principalmente, no envelhecimento, que até então havia recebido pouca atenção”, destaca De Koninck. Devido às regulamentações do governo - que já foram abolidas - Monique foi forçada a se aposentar aos 65 anos, mas continuou supervisionando e colaborando com alunos de doutorado e lecionando como professora adjunta até recentemente. Há dez anos, ela se voluntariou para o Conselho de Envelhecimento de Ottawa e atuou em sua diretoria por cinco anos.

Ela diz que pensa na vida após a morte, mas não sonha com isso. Na sua idade, seus sonhos são principalmente sobre se divertir. “Sonhei algumas vezes em organizar uma festa com alguns dos meus amigos, alguns dos quais faleceram”, diz ela. “Eles são uma mistura do tempo presente e do passado, e são, na maioria das vezes, muito divertidos”.

A origem dos sonhos, sejam eles agradáveis ou intrigantes, muitas vezes desafia a explicação, disse ela, o que os torna uma fonte inesgotável de fascinação. “Esse é o mistério dos sonhos, que às vezes sonhamos de forma bizarra e não sabemos de onde vêm”, afirma. “Há tantos elementos desconhecidos no sonhar. Ainda é um mistério.”

