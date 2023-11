O que é importante saber ao contratar um corretor de plano de saúde

O corretor de planos de saúde é o profissional que o consumidor pode buscar quando estiver interessado em contar com um auxílio especializado para escolher a modalidade ideal desse tipo de serviço. Ele está vinculado às operadoras de planos de saúde ou a empresas especializadas em vendas de seguros em geral.

Cabe lembrar que o mercado de saúde suplementar oferece aos consumidores três tipos de produtos:

Planos individuais ou familiares , que são contratados por pessoas físicas e seu núcleo familiar;

, que são contratados por pessoas físicas e seu núcleo familiar; Planos coletivos por adesão , que são contratos feitos por pessoas jurídicas, conselhos, sindicatos e associações profissionais sem intervenção de um empregador;

, que são contratos feitos por pessoas jurídicas, conselhos, sindicatos e associações profissionais sem intervenção de um empregador; Planos coletivos empresariais, normalmente feitos por empresas que fornecem o benefício aos seus funcionários.

Hoje, há uma escassez de planos individuais ou familiares no mercado. Diante disso, tem muito consumidor que vira microempreendedor individual (MEI) para conseguir contratar, então, um plano coletivo empresarial para ele e sua família – em geral, por um valor abaixo do que seria cobrado na modalidade individual.

Essa prática parece atrativa, mas é importante lembrar que essa categoria é menos regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso significa, por exemplo, que enquanto a ANS estipula o teto de reajuste anual para os planos individuais e familiares, os planos empresariais não estão submetidos a essa regra – por isso, depois de um tempo, eles podem se mostrar mais caros.

Para início de conversa, um bom corretor de convênio médico deve estar por dentro de toda essa complexidade característica do mercado de planos de saúde, passando informações precisas sobre tipos de contratos e as regras válidas para cada caso, de acordo com as normas estabelecidas pela ANS. Ou seja, ele deve ter domínio sobre o cenário, que vive passando por transformações. Isso é fundamental para garantir mais segurança ao cliente.

O corretor de plano de saúde precisa entender bastante sobre o mercado para passar informações precisas ao cliente Foto: Studio Romantic/Adobe Stock

Continua após a publicidade

Onde encontrar um corretor de saúde e quais as suas atribuições

O advogado especializado em saúde Luciano Brandão recomenda que, na busca por um corretor, o consumidor entre em contato com um representante direto da operadora de interesse ou de uma administradora de seguros em geral. Isso, segundo ele, dá “um respaldo maior”.

Esse primeiro contato pode acontecer presencialmente, na central de atendimento da operadora de saúde ou da empresa administradora. Outra opção é procurar via e-mail, WhatsApp e/ou telefone.

Segundo Fernando Bianchi, advogado especializado em saúde, as operadoras contam com opções capazes de atender a diferentes públicos. “Os planos de saúde oferecem produtos para baixa e altíssima renda porque, para eles, é importante ter clientes da classe A até C, D e E. O consumidor pode contratar uma operadora pequena, com uma rede de atendimento mais restrita, ou aquela de atendimento nacional e até a que oferece transporte de helicóptero”, descreve.

Até por causa dessa ampla oferta, é essencial contar com um corretor experiente, já que esse profissional pode identificar as reais necessidades do cliente e cruzar com o melhor produto disponível.

Por exemplo: um indivíduo que viaja pouco e para locais próximos de onde mora provavelmente não terá vantagens em contar com um plano de cobertura nacional – então, não precisa pagar a mais por isso.

Essas necessidades podem mudar com o passar do tempo e, por isso, muitos consumidores precisam de adaptações no seu seguro – o corretor também é a pessoa adequada para dar apoio nesses momentos e indicar os melhores caminhos.

Continua após a publicidade

Brandão pede atenção redobrada a grandes ofertas. “Promessas como carência zero e hospitais de luxo mesmo com uma mensalidade baixa precisam de um olhar especial, porque podem causar problemas no futuro”, ressalta.

Bianchi aponta ainda que corretores inexperientes podem realizar uma venda que não contempla procedimentos médicos essenciais para determinado perfil de pessoa – o que pode culminar em um gasto extra considerável. Logo, esse profissional tem que se mostrar interessado em conhecer as condições de saúde e o histórico do cliente para conseguir indicar alternativas apropriadas de serviços.

Vácuo no setor

Os especialistas ouvidos pelo Estadão comentam que, por conta de um “vácuo legislativo”, a ANS não tem nenhuma responsabilidade em relação à atuação dos corretores.

A entidade esclarece que regula o setor de planos de saúde no País e fiscaliza as operadoras e as administradoras de benefícios que atuam nesse mercado para garantir o cumprimento das normas que regem a saúde suplementar.

Dessa forma, as ações regulatórias da ANS, no que diz respeito à venda de planos de saúde, incidem sobre as operadoras de planos de saúde e as administradoras de benefícios.

Continua após a publicidade

Onde buscar ajuda

Para a ANS, a operadora de planos de saúde é responsável pelo processo de venda e todos os corretores são entendidos como representantes das operadoras, cabendo a elas, portanto, as consequências de uma eventual ação indevida por parte desses profissionais.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) frisa que o cliente é a parte vulnerável nas relações de consumo, e não pode ser penalizado por informações erradas ou atos de má-fé de terceiros.

Também orienta a entrar em contato com a própria operadora para solucionar eventuais problemas com um corretor e, caso não encontre solução, buscar o Procon ou a Defensoria Pública.

Segundo Marina Paullelli, advogada do Programa de Saúde do Idec, o consumidor deve deixar claro que recebeu orientação de um corretor para contratar o plano. “É muito importante sempre registrar todas as comunicações e dados indicados para a formalização de um novo contrato de plano de saúde”, orienta. “Tais informações vinculam, obrigatoriamente, tanto o corretor quanto a operadora, que devem cumprir a oferta e o que foi prometido durante a contratação”, afirma.