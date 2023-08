O que é isso aí no seu umbigo? A ciência tem a resposta

THE WASHINGTON POST - Vem surgindo uma quantidade notável de estudos científicos dedicados ao tópico aparentemente desimportante do que se esconde nos nossos umbigos.

Um intrépido cientista analisou sua própria penugem de umbigo: Georg Steinhauser – da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria – coletou 503 amostras de flunfa ao longo de três anos. Depois da análise elementar, descobriu que os fiapos do umbigo contêm poeira doméstica, células da pele e suor, além de fibras de roupas.

Após investigações adicionais (e sem dúvida brilhantes) de seus amigos, familiares e colegas, ele concluiu que os pelos abdominais eram um pré-requisito para o acúmulo de fiapos no umbigo e que camisetas ou camisas velhas eram menos propensas a produzir flunfla do que roupas novas.

É recomendável limpar o umbigo da mesma forma que você faria com qualquer outra parte do corpo Foto: Pixabay

O cientista até raspou a própria barriga para confirmar sua hipótese sobre os pelos abdominais.

Steinhauser especulou que as pessoas que juntam mais flunfa podem ter umbigos mais higiênicos do que aquelas que não o fazem, porque toda a sujeira extra é varrida pelos fiapos em vez de ficar grudada na pele. Mas, quanto à limpeza, é recomendável limpar o umbigo da mesma forma que você faria com qualquer outra parte do corpo.

O que há na flunfa?

Além de pelos abdominais e roupas novas, existem alguns outros fatores que moldam por que e como acumulamos sujeira nos nossos umbigos.

Karl Kruszelnicki, da Universidade de Sydney, na Austrália, pesquisou 4.799 pessoas e observou que ser do sexo masculino, ter umbigo “para dentro” e não “para fora” e ter idade avançada eram fatores associados ao acúmulo de mais flunfa. Seu trabalho esteve entre os vencedores do Prêmio IgNobel de 2002, que é concedido a realizações científicas engraçadas.

E, em mais uma prova de que a verdadeira busca pelo conhecimento não conhece limites, um engenheiro mecânico do Instituto Indiano de Tecnologia Patna decidiu em 2018 que faria as perguntas difíceis de verdade: qual é a física por trás da produção de flunfa de umbigo? Seria possível fazer um modelo matemático?

Ele determinou que, no nível microscópico, os pelos do corpo agem como um dente de serra desembaraçando fibras de tecido durante o movimento de nosso ciclo respiratório – inalar e exalar –, quando nossas roupas se esfregam constantemente contra nossos abdomes. Os pelos dessa região tendem a se curvar em direção à depressão do umbigo, as fibras presas neles descem até o fundo do umbigo, perdendo o contato com o tecido.

À medida que o influxo de fiapos continua, ele se mistura com o suor e as células da pele, e o resultado é uma bela e compacta massa de flunfa que se acumula com precisão matemática. Começa linearmente, depois cresce quadraticamente com o tempo – caso você queira saber.

As outras coisas

Talvez seu umbigo não junte flunfa, mas de vez em quando você encontre uma sujeirinha ali. Isso também é normal, especialmente nos umbigos “para dentro”, que, afinal, são uma pequena fenda com várias dobras minúsculas na pele, perfeitas para reter óleos e suor. As infecções são raras, mas, se você notar dor ou secreção na área, converse com seu médico.

Vários estudos examinaram os microrganismos presentes tanto no umbigo quanto na sujeira umbilical, que é composta principalmente por células mortas da pele. O gênero mais comum na sujeira umbilical é o Corynebacterium, um micróbio geralmente inofensivo que é abundante em outras áreas úmidas do corpo, como dentro do nariz e nas axilas.

O que quero que meus pacientes saibam

Os rituais de autolimpeza que cada pessoa considera mais “higiênicos” diferem bastante. Do ponto de vista médico, todos concordam com certas práticas, como limpar qualquer sujeira visível ou lavar as mãos enquanto preparamos alimentos ou depois de usarmos o banheiro. Mas a frequência do banho é algo mais subjetivo. Em caso de dúvida, consulte seu médico. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

Trisha Pasricha é médica no Massachusetts General Hospital, instrutora de medicina na Harvard Medical School e jornalista médica