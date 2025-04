Os quadros de obstrução do intestino podem ocorrer em pacientes que já enfrentaram procedimentos cirúrgicos no órgão, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que passa por uma cirurgia neste domingo, 13. É uma obstrução que impede ou reduz significativamente a passagem de alimentos, líquidos, secreções digestivas e gases pelo intestino.

Bolsonaro foi encaminhado nesta manhã ao centro cirúrgico do Hospital DF Star, em Brasília, onde passa por uma “laparotomia exploradora para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal”, segundo boletim divulgado pela equipe médica. Essa operação envolve cortar a parede abdominal do paciente, visualizar os órgãos internos e tratar a origem da dor.

Bolsonaro teve de ser transferido de Natal - onde participaria de eventos, mas se sentiu mal - para Brasília Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Leandro Echenique, médico cardiologista da equipe médica do Bolsonaro, afirmou na noite de sábado que o quadro era estável e a dor não havia piorado. “Não significa que houve melhora do quadro de obstrução intestinal.” Ele ainda adiantou que a cirurgia para corrigir a obstrução seria aberta. “Vai tirar a tela que ele tem lá e recolocar. É uma cirurgia bem extensa, é um abdômen que já foi muito manipulado desde 2018 (quando Bolsonaro levou uma facada)”, explicou. Ainda não há previsão de alta.

Publicidade

O ex-presidente havia sentido fortes dores abdominais na sexta-feira, 11, quando participaria de evento do seu partido em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte - ele havia programado uma turnê pelo Nordeste. Foi transferido de helicóptero para Natal, onde recebeu atendimento de emergência e, depois, levado para Brasília.

Após ter sofrido atentado a faca durante a campanha presidencial de 2018, ele já foi submetido a algumas cirurgias na região abdominal, que aumentaram os riscos de eventos de aderência do intestino e também obstruções.

Leia também Bolsonaro passa por cirurgia no intestino em Brasília

Entenda mais sobre o problema

Segundo especialistas, cirurgias (ou múltiplas cirurgias) podem levar ao desenvolvimento de fibrose na região operada e isso propicia aderências. As alças do intestino, que se movimentam regularmente, passam pela área onde houve a cirurgia. Com isso, uma parte se acotovela, provocando a obstrução, que pode ser tratada com nova cirurgia, a depender da gravidade.

De acordo com informações do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), tumores, hérnias ou intoxicações também podem causar esse tipo de obstrução. As obstruções, que também podem ser totais, pode ocorrer tanto no intestino delgado quanto no grosso.

Publicidade

O diagnóstico é feito a partir da análise de sintomas, como inchaço abdominal, soluços, sensação de estômago cheio, refluxo, vômitos e dores. Além da avaliação clínica, podem ser realizados exames de imagem.

No quadro atual de Bolsonaro, as avaliações laboratoriais e os exames de imagem indicaram uma “subobstrução intestinal” - ou seja, é um bloqueio parcial. Nesses casos, o paciente pode conseguir eliminar gases, mas têm dificuldade de eliminar fezes.

Veja lista dos sintomas:

Inchaço abdominal

Soluços

Sensação de estômago cheio

Refluxo

Vômitos

Dores

Em 2023, o papa Francisco, então com 86 anos, passou por uma laparotomia para eliminar uma hérnia que causava obstrução parcial do intestino. A hérnia surgiu na mesma área onde o pontífice havia passado por cirurgia dois anos antes.