Ela é usada, por exemplo, para situações em que uma pessoa não responde bem à suplementação oral; quando a via digestiva do indivíduo não é acessível (caso de muitos pacientes internados em UTI); ou se a via digestiva não absorve os nutrientes adequadamente, como pode ocorrer após cirurgia bariátrica desabsortiva ou quando se convive com doenças inflamatórias intestinais. Pessoas que estão com quadros agudos de desidratação também podem se beneficiar do soro de vitaminas.

“As indicações da suplementação endovenosa de vitaminas são bem precisas. O indivíduo saudável, que está em bom estado geral e consegue se alimentar espontaneamente, além de ter um aparelho digestivo íntegro, com sistema de mastigação e deglutição funcionando, não precisa fazer qualquer tipo aporte nutricional por via endovenosa. Essa aplicação é indicada somente para algumas situações agudas e crônicas, onde há incapacidade de absorção dos nutrientes necessários por via oral”, explica o endocrinologista Clayton Macedo, que coordena o Núcleo de Endocrinologia do Exercício e do Esporte do Hospital Israelita Albert Einstein e o ambulatório de Endocrinologia do Esporte da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).