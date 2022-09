O que fazer ao perder o sono durante a madrugada?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre sono. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Eu acordo de madrugada quase todos os dias. Volto a dormir, mas pela manhã estou com sono. O que posso fazer para que isso desapareça?

Adão Proença, Porto Alegre

Responde Daniel Borges, médico especialista em Medicina do Sono e psiquiatria atuante junto ao Laboratório do Sono e Ambulatório de Distúrbios do Sono (ASONO) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo

É de extrema importância estabelecer bons hábitos de higiene do sono e, pouco a pouco, torná-los parte da rotina. Para isso é recomendado evitar o excesso de cafeína – especialmente depois das 16h –, tirar cochilos diurnos, e usar a cama apenas para dormir. Também é interessante evitar as mídias interativas como redes sociais e jogos, pelo menos uma hora antes de ir para a cama.

Caso acorde durante à noite e esteja sem sono, procure levantar e fazer uma atividade relaxante, como ler, ouvir músicas tranquilas ou realizar exercícios de respiração. O recomendado é que essas atividades sejam feitas fora do quarto – retorne apenas quando o sono tiver voltado.

É importante que a leitura seja feita fora do quarto de dormir

Por inúmeros motivos externos, é comum despertar na madrugada, mas o esperado é voltar a dormir rapidamente. Despertares que duram mais de uma hora podem prejudicar o sono da noite e diminuir o número de horas recomendadas de sono para cada idade.

Uma das consequências é passar o dia com sonolência. Nesses casos, é importante investigar causas, pois pode ser distúrbio do sono ou um quadro de insônia. Existe a insônia de manutenção, que é a dificuldade de manter o sono durante a noite. Caso esse seja o caso, é necessário realizar exames complementares para fechar o diagnóstico.