O fentanil, assim como outros opioides sintéticos, é um remédio potente usado no tratamento de dor moderada a intensa. No entanto, o consumo da substância de forma ilícita tem impactado, cada vez mais, no aumento de mortes por overdose nos Estados Unidos. Em média, aproximadamente 300 pessoas morrem por dia, em razão do uso ilegal e abusivo de opioides sintéticos como o fentanil.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, existem dois tipos: o fentanil farmacêutico e o fentanil produzido ilegalmente. Enquanto o primeiro é prescrito por médicos para tratar dores intensas na oncologia ou após cirurgias, o segundo é fabricado por traficantes e distribuído nos mercados de drogas ilegais pelo seu efeito semelhante ao da heroína. Além de ser produzido ilegalmente, em muitos casos, também é misturado com outras drogas.

A dosagem excessiva pode causar estado de inconsciência profunda, alterações no tamanho da pupila, pele pegajosa, cianose, coma e insuficiência respiratória, de forma rápida, podendo ser fatal.

Saco com fentanil apreendido em operação antidrogas nos EUA Foto: Cliff Owen/AP

A substância é aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína como analgésico.

Recentemente, um dos casos mais polêmicos envolveu a morte de uma criança com menos de dois anos de idade que ingeriu a substância que estava escondida perto dos tapetes de dormir em uma creche norte-americana. Conforme as autoridades norte-americanas, a poucos quarteirões de onde morreu o bebê há um mercado de drogas ao ar livre.

Fentanil misturado com xilazina é uma ameaça emergente nos EUA

Um tranquilizante animal chamado xilazina é cada vez mais encontrado no fornecimento de drogas ilícitas nos Estados Unidos e também está associado a mortes por overdose.

“A xilazina pode ser fatal e é especialmente perigosa quando combinada com opioides como o fentanil”, acrescenta o CDC dos Estados Unidos.

O que é Fentanil?

De acordo com o Drug Enforcement Administration (DEA), órgão responsável pela repressão e controle de narcóticos dos Estados Unidos, o fentanil é um potente medicamento opioide sintético aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), agência norte-americana que regula medicamentos e alimentos no país, para uso como analgésico (alívio da dor) e anestésico.

É um dos principais contribuintes para overdoses fatais nos Estados Unidos, segundo o CDC dos Estados Unidos.

Apreensão de fentanil na fronteira dos EUA com o México: popularização da droga tem aumentado mortes por overdose nos EUA. Foto: U.S. Customs and Border Protection/Via Reuters

Fentanil produzido ilegalmente

No entanto, conforme o CDC, os casos mais recentes de overdose relacionados com o fentanil estão ligados ao fentanil produzido ilegalmente, que é distribuído nos mercados de drogas ilegais pelo seu efeito semelhante ao da heroína.

“Muitas vezes é adicionado a outras drogas devido à sua extrema potência, o que torna as drogas mais baratas, mais poderosas, mais viciantes e mais perigosas”, afirma o CDC.

O fentanil produzido ilegalmente está disponível no mercado de medicamentos em diferentes formas, incluindo líquido e em pó. É comumente misturado com drogas como heroína e cocaína e transformado em comprimidos que se assemelham a outros opioides prescritos. Os medicamentos misturados com fentanil são extremamente perigosos e muitas pessoas podem não saber que seus medicamentos contêm fentanil.

Na sua forma líquida, o fentanil produzido ilegalmente pode ser encontrado em sprays nasais, colírios e colocado em papel ou em pequenos doces.

Conforme os órgãos norte-americanos, é quase impossível saber se os medicamentos foram misturados, a menos que sejam analisados com tiras de teste de fentanil.

O consumo de Fentanil de forma ilícita tem impactado, cada vez mais, no aumento de mortes por overdose nos Estados Unidos. Foto: Divulgação/DEA

Como isso afeta o corpo?

Semelhante a outros analgésicos opioides, o fentanil produz efeitos como: relaxamento, euforia, alívio da dor, sedação, confusão, sonolência, tontura, náusea e vômito, retenção urinária, constrição pupilar e depressão respiratória.

Quais são os efeitos de uma overdose?

A dosagem excessiva pode causar estado de inconsciência profunda, alterações no tamanho da pupila, pele pegajosa, cianose, coma e insuficiência respiratória levando à morte. A presença de uma tríade de sintomas como coma, pupilas pontiagudas e depressão respiratória sugere fortemente intoxicação por opioides.

Sinais de overdose

Reconhecer os sinais de overdose de opioides pode salvar uma vida:

Pupilas pontuais pequenas e contraídas

Adormecer ou perder a consciência

Lento, fraco ou sem respiração

Sons sufocados ou gorgolejantes (produzindo o ruído do gargarejo)

Corpo mole

Pele fria e/ou úmida

Pele descolorida (especialmente nos lábios e unhas)

O aumento das mortes por overdose destaca a necessidade de garantir que as pessoas em maior risco de overdose possam ter acesso aos cuidados, bem como a necessidade de expandir as atividades de prevenção e resposta, segundo o CDC. /Agências internacionais