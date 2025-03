O que o surto de sarampo nos EUA representa para o Brasil?

O surto de sarampo nos Estados Unidos pode oferecer riscos a outras nações. O País contabiliza 222 casos da infecção, registrados em 12 Estados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O vírus causou a morte de uma criança não imunizada, o primeiro registro de óbito em dez anos, e um segundo caso fatal está sob investigação.

PUBLICIDADE De acordo com especialistas, a situação serve de alerta para o Brasil e outros países: a população deve se imunizar. Apenas 2% dos americanos infectados tinham o esquema vacinal de duas doses completo. Outros 4% tomaram apenas a primeira dose. Os demais, 94%, não se imunizaram ou não sabem se tomaram a vacina. “O cenário possibilita o surgimento de surtos. Não é a primeira vez. Teve surto até dentro da Disney”, destaca Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

Manchas vermelhas na pele estão entre os sintomas mais comuns do sarampo Foto: bilanol/Adobe Stock

Nesse contexto, o vírus, que é transmitido pelo ar, por gotículas respiratórias, pode ser importado por alguém que esteja viajando entre os dois países, por exemplo.

Publicidade

“Talvez seja a doença de maior transmissibilidade que conhecemos. Para cada caso, você pode ter 20 casos secundários em um ambiente em que ninguém é vacinado”, alerta Renato Kfouri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

O aumento de casos nos EUA, além disso, acontece no início da gestão de Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde e Serviços Humanos, cargo equivalente ao de ministro da Saúde no Brasil. Kennedy já afirmou que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola estaria ligada ao autismo, uma alegação que já foi estudada e desmentida, e não tem qualquer comprovação científica.

Mônica aponta os movimentos antivacina como uma possível causa do surto e observa o crescimento desses grupos no Brasil. “Nunca tivemos problemas com isso. Os brasileiros sempre responderam bem às vacinações rotineiras e de campanha. Mas, com a covid, essa realidade mudou”, afirma.

“A gestão passada colocou em xeque a segurança da vacina, inventando a relação da vacinação com coisas terríveis que amedrontam e assustam. Isso leva à hesitação e passou a ser um problema”, acrescenta.

Publicidade

Sarampo no Brasil

O Brasil recebeu o certificado de País livre de sarampo, concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em 2016, mas perdeu o reconhecimento dois anos depois. “Isso aconteceu em função de uma cobertura vacinal não ideal, da migração na fronteira com a Venezuela, que levou a doença para o Norte, e da chegada de alguns cruzeiros ao porto de Santos, que contribuíram para a reintrodução do vírus”, relembra Kfouri.

Em novembro de 2024, o País recuperou o status de livre da doença. Segundo Kfouri, não há registro de casos autóctones desde junho de 2022. “Em 2024 e 2025, tivemos casos importados no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e, agora, no Rio de Janeiro, mas eles não geraram casos secundários de transmissão da doença”, detalha.

“A reintrodução do vírus é algo esperado. O mundo não está livre do sarampo. A entrada de pessoas infectadas no Brasil já aconteceu e voltará a acontecer. O que precisamos evitar é que o vírus encontre um ambiente suscetível para que ele volte a circular”, adiciona.

Em nota, o Ministério da Saúde afirma que, em 2024, o Brasil alcançou uma cobertura vacinal de 95,22% para a 1ª dose e de 79,73% para a 2ª dose. Em 2022, os índices eram respectivamente de 80,7% e 57,64%.

Publicidade

“Apesar disso, é preciso ter cuidado para que não existam nichos de não vacinados. Não basta ter 95% da população vacinada se houver comunidades ou cidades com cobertura baixa, porque é por ali que os vírus vão aparecer e se disseminar. Tem que ter uma cobertura homogênea”, observa Mônica. Doença pode ocorrer em todas as idades A doença é causada pelo Morbillivirus e, apesar de ser associada ao público infantil, pode ocorrer em qualquer idade. “A doença afeta a todos, mas tem um potencial de gravidade maior nas crianças abaixo de um ano, nos imunocomprometidos e desnutridos, por isso países pobres têm uma mortalidade maior”, destaca Mônica. Entre os principais sintomas da infecção estão febre, conjuntivite, tosse, coriza e manchas vermelhas na pele. A doença pode causar ainda complicações graves, como diarreia intensa, infecções de ouvido, cegueira, pneumonia e encefalite, e evoluir para o óbito.

A vacinação é a melhor forma de se proteger. A vacina está disponível de forma gratuita nas unidades básicas de saúde (UBSs) de todo o Brasil. Para crianças entre 12 e 15 meses de idade e adultos até os 30 anos, o esquema vacinal é dividido em duas doses. Para o público entre 30 e 60 anos, a imunização tem apenas uma dose. Quem nunca tomou ou não lembra se tomou a vacina na infância pode repetir a aplicação.