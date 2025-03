O segredo para correr melhor? Caminhar

Durante uma meia maratona semanas atrás, eu estava fazendo uma pausa de caminhada quando alguém na torcida gritou: “Vamos lá! Continue correndo!”

Eu estava usando o método corrida-caminhada, um plano que incorpora pausas intencionais para caminhar durante as corridas. Essa caminhada de 30 segundos me deu a chance de recuperar o fôlego e tomar um gole de água antes de voltar a correr. Eu sabia que, para mim, caminhar não era um sinal de dificuldade. Ainda assim, não resisti em responder ao espectador. Então, abri um sorriso e gritei de volta: "É uma ESTRATÉGIA!"

Muitos planos de treinamento recomendam o método corrida-caminhada como opção para iniciantes – uma rampa de acesso para a corrida contínua. Mas, para mim, virou a chave para manter um hábito de corrida enquanto tento conciliar horários de trabalho imprevisíveis, gestações e criação de filhos. Optei pela corrida-caminhada há uma década, quando treinava para minha primeira maratona, e não tenho planos de mudar. A estratégia fez com que corridas de 32 quilômetros parecessem factíveis e me levou a cruzar dezenas de linhas de chegada – no mesmo ritmo geral de quando eu corria sem parar.

“É um equívoco achar que essa estratégia precise levar à corrida contínua”, diz Pamela Geisel, fisiologista do exercício no Hospital for Special Surgery em Nova York. Na verdade, o método corrida-caminhada pode ser uma prática para a vida toda.

O método de correr e caminhar é frequentemente considerado um plano de treinamento para iniciantes. Mas corredores de todos os níveis podem se beneficiar da estratégia Foto: Prostock-studio/Adobe Stock

O que é o método corrida-caminhada?

O método corrida-caminhada é uma estratégia de treinamento baseada na premissa de que, ao caminhar por intervalos curtos antes de se cansar, você pode evitar a fadiga e enfrentar distâncias maiores. Como correr-caminhar pode ser mais suave para seu corpo do que correr continuamente, muitas pessoas também descobrem que conseguem se recuperar mais rápido entre as corridas.

O método foi popularizado pelo corredor olímpico Jeff Galloway na década de 1970. Ele estava vivendo um ciclo de lesões e tempos de corrida decepcionantes. Aí começou a fazer pequenas pausas para caminhar durante corridas longas e logo se sentiu mais forte – e passou a terminar as corridas mais rápido.

Durante a maratona de Houston de 1980, ele fez uma breve pausa para caminhar a cada 1,5 km e cruzou a linha de chegada em 2:16:35, mais rápido do que qualquer maratona que ele houvesse corrido sem parar. Então, ele começou a levar sua estratégia para as massas: hoje ela é popularmente conhecida como o método Galloway.

Nos últimos 50 anos, o método tem se tornado cada vez mais popular. A Maratona de Londres recentemente começou a incluir grupos de ritmo para corredores-caminhantes, e alguns treinadores de atletas de elite adotaram variações dessa estratégia. Chris Twiggs, diretor de treinamento da plataforma Galloway, que tem um site e um aplicativo, estimou que cerca de 300 mil pessoas já treinaram usando seus programas de corrida-caminhada.

Quais são os benefícios da corrida-caminhada?

Embora muitos treinadores e atletas atestem o poder do método corrida-caminhada para reduzir o risco de lesões e acelerar a recuperação, há poucas pesquisas científicas sobre a estratégia.

Um pequeno estudo com 42 maratonistas descobriu que os corredores-caminhantes e os corredores contínuos experimentaram estresse semelhante no sistema cardiovascular, quando medidos na linha de chegada de uma maratona, mas os corredores-caminhantes relataram menos dores musculares e fadiga após a corrida.

O método corrida-caminhada pode ser considerado uma forma de treinamento intervalado, alternando esforços de maior e menor intensidade, informa Tamanna Singh, codiretora do Sports Cardiology Center da Cleveland Clinic. Ela o comparou a uma aula de spinning, que incorpora períodos de pedalada rápida ou de alta resistência e momentos mais fáceis. Independentemente do tipo de exercício, comenta ela, a estratégia demonstrou condicionar efetivamente tanto o sistema cardiovascular quanto os músculos.

O método também pode desenvolver resistência. Quando você se exercita na capacidade máxima, precisa ingerir quantidades cada vez maiores de oxigênio para continuar se movendo, o que pode forçar o coração e os pulmões e, com o tempo, privar os músculos de combustível, descreve Tamanna. Durante os intervalos para caminhada, "o coração não precisa trabalhar tanto", acrescenta ela. Isso permite que você absorva mais oxigênio, o que ajuda os músculos a se reabastecerem. Caminhar antes de cansar também ajuda a manter o movimento certo de corrida, o que ajuda a prevenir lesões, adiciona Stuart Warden, professor de fisioterapia na Universidade de Indiana. Assim como na experiência de Galloway, muitos treinadores relatam que o método ajudou seus atletas a melhorar os tempos de corrida. Jim Vance, treinador de resistência para atletas de elite em San Diego, nota que as pausas permitiram que seus atletas corressem trechos mais velozes e alcançassem um ritmo geral mais rápido.

Psicologicamente, correr-caminhar pode fazer com que o treinamento e a corrida pareçam menos assustadores, prometendo pausas periódicas. Bobby McGee, treinador de resistência no Colorado que incorpora intervalos de caminhada em seus planos de treinamento, informa que seus atletas se beneficiam ao focar em um intervalo de corrida por vez, com cada novo ciclo oferecendo uma oportunidade de recomeçar.

Como começar

Durante os intervalos de caminhada, Warden recomenda caminhar rápido e manter os cotovelos dobrados e próximos ao corpo para não perder o ritmo.

McGee aconselha usar cada intervalo de caminhada intencionalmente: aproveite a primeira parte de cada intervalo para recuperação, a segunda parte para se hidratar ou abastecer e os últimos segundos para redefinir seu foco mental antes de voltar a correr.

Mude sua mentalidade

Para algumas pessoas, o elemento mais desafiador da corrida-caminhada é se convencer de que caminhar durante a corrida não é um sinal de fraqueza. Lembre-se, frisa McGee, “de que isto é muito mais uma decisão de desempenho”.

Se você ainda estiver na dúvida, considere uma corrida-caminhada em grupo ou tente correr-caminhar com um amigo.

Se você adora correr, a corrida-caminhada pode permitir que você faça corridas mais longas e continue correndo por mais tempo na vida, ensina Vance.

“Todo mundo acha que, quando você usa essa estratégia, está correndo menos”, acrescenta ele, “mas, na verdade, ela permite que você corra mais”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU