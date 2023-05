Obesidade dos filhos pode ter ligação com uma doença da mãe, diz estudo; entenda

Uma pesquisa recém-publicada sugere que os filhos de mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP) têm até duas vezes mais risco de desenvolver obesidade do que seus pares. O estudo publicado na revista Cell Reports Medicine utilizou dados de uma pesquisa que acompanhou 467.275 bebês do sexo masculino nascidos na Suécia de julho de 2006 a dezembro de 2015. Desses, 9.828 nasceram de uma mãe com SOP - e 147 deles acabaram sendo diagnosticados com obesidade.

Cerca de 2 em cada 100 meninos suecos nascidos de mães com SOP tornaram-se obesos durante a infância Foto: AP Photo / Patrick Sison

Cerca de 2 em cada 100 meninos suecos nascidos de mães com SOP tornaram-se obesos durante a infância, em comparação com cerca de 1 em cada 100 meninos cujas mães não tinham SOP.

O risco foi maior entre os filhos de mulheres que tinham SOP e um índice de massa corporal (IMC) superior a 25 e mais alto entre os filhos de mulheres que tinham SOP e não tomaram metformina durante a gravidez.

Os pesquisadores acompanharam a análise com um estudo de sequenciamento de RNA que constatou um colesterol mais alto nos filhos de mulheres chilenas com SOP do que nos controles.

Em outra análise, os pesquisadores alimentaram um grupo de camundongos com uma dieta gordurosa e açucarada e os expuseram a altos níveis de dihidrotestosterona (DHT), um hormônio que imita o de mulheres grávidas com SOP. Seus filhos nasceram com problemas metabólicos que persistiram até a idade adulta, mesmo quando eles tiveram uma dieta saudável durante toda a vida.

Continua após a publicidade

“Pudemos ver que esses camundongos machos tinham mais tecido adiposo, células adiposas maiores e um metabolismo basal desordenado, apesar de terem uma dieta saudável”, diz Elisabet Stener-Victorin, pesquisadora de endocrinologia reprodutiva e metabolismo do Instituto Karolinska, na Suécia, e principal autora do estudo, em um comunicado à imprensa.

A SOP é comum: de acordo com uma revisão da literatura de 2020, ela afeta até 20% das mulheres em todo o mundo, ou seja, uma em cada cinco mulheres. A condição, que ocorre quando o corpo da mulher produz mais hormônios masculinos do que o normal, provoca múltiplos cistos ovarianos e pode causar infertilidade, crescimento excessivo de pelos e períodos menstruais irregulares. Mulheres com SOP têm maior risco de desenvolver diabetes, problemas cardíacos e outras doenças.

Em 2019, a mesma equipe de pesquisa descobriu que as filhas de mulheres com SOP têm um risco cinco vezes maior de serem diagnosticadas com a síndrome.