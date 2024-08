OMS alerta para aumento da covid-19 no mundo e reforça necessidade de vacinação

Um dos cenários mais preocupantes é o da Europa, onde o aumento foi de 20%. Os órgãos temiam um crescimento da doença no inverno do Hemisfério Norte, mas não durante o verão. Em Paris, por exemplo, ao menos 40 atletas dos Jogos Olímpicos testaram positivo para covid-19 ou outras doenças respiratórias.

Novas ondas têm sido registradas também nas Américas e no leste do Pacífico, enquanto a vacinação apresenta uma “queda alarmante”, de acordo com a porta-voz.