Covid-19: OMS reduz tempo de isolamento recomendado a pacientes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou na sexta-feira, 13, a redução no tempo indicado para o isolamento de pacientes com covid-19. A nova recomendação diminuiu de 13 para 10 dias o isolamento necessário para pessoas com sintomas do coronavírus e de 10 para cinco dias para os que estão assintomáticos.

A recomendação está em um novo guia de manejo clínico, no qual a OMS também recomenda a utilização de testes rápidos de antígenos para identificar se o paciente ainda está com a doença. Essa medida pode reduzir o período de isolamento em até três dias, segundo apontou a responsável pelo programa de resposta à covid-19 da OMS, Janet Diaz.

A mudança no protocolo ocorreu a partir da análise dos resultados de 12 estudos, com 2.799 pacientes, em que a redução do isolamento produziu um baixo aumento de casos graves, com necessidade de hospitalização (com uma média de dois para cada mil, em pacientes assintomáticos, e de 19 para cada mil, entre aqueles com sintomas).

“Espera-se que a maioria das pessoas prefira períodos mais curtos de isolamento e que isso tenha efeitos econômicos e sociais positivos”, disse a especialista.

Passageiro em aeroporto na China; recomendação para isolamento de casos assintomáticos é de cinco dias Foto: Noel Celis/AFP

Entre os tratamentos recomendados, a única mudança foi a ampliação da recomendação do antiviral nirmatrelvir-ritonavir (comercializado pela Pfizer com o nome de Paxlovid). Agora, a OMS passou a indicá-lo também como uma opção para gestantes e lactantes com covid-19./EFE