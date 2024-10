Polícia do Rio faz mais uma prisão em investigação sobre doação de órgãos contaminados

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), deflagraram neste domingo, 20, a segunda fase da “Operação Verum”, contra os suspeitos de envolvimento na emissão de laudos falsos emitidos pelo Laboratório PCS Saleme, que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV, o vírus causador da Aids, no Rio.

De acordo com nota da Polícia Civil, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de uma prisão. A Polícia Civil não revelou sua identidade.

PCS Lab Saleme é suspeito de emitir laudos falsos Foto: Rafael Campos/Polícia Civil do Rio de Janeiro

O delegado Wellington Pereira, responsável pelas investigações, disse ao canal Globonews que a pessoa presa exercia o cargo de chefia. “Essa pessoa que foi presa exercia uma função importante no contexto do laboratório. Ela era coordenadora de uma unidade operacional e teria sido uma das pessoas que teria passado uma ordem para controlar os gastos do laboratório”, disse.

Na primeira fase da operação, realizada na segunda-feira, 14, duas pessoas foram detidas e outros dois mandados de prisão foram executados nos dias seguintes. "Atualmente, além das diligências de hoje, estão em andamento a análise dos documentos e materiais apreendidos", informa a Polícia Civil.

Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia do Consumidor, houve uma falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes, com o objetivo de diminuir custos. A análise das amostras deixou de ser realizada diariamente e se tornou semanal, dizem as autoridades policiais.

Em nota enviada ao Estadão, a Polícia Civil destacou que a contratação do laboratório PCS Saleme pelo Governo do Estado também está sendo investigada. As novas fases da investigação, contudo, estarão sob sigilo.

Em nota enviada à Agência Brasil na sexta-feira, 11, o laboratório disse que informou à Central Estadual de Transplantes os resultados de todos os exames de HIV realizados em amostras de sangue de doadores de órgãos entre 1º de dezembro de 2023 e 12 de setembro de 2024, período em que prestou serviços à fundação. Nesses procedimentos, segundo o posicionamento, foram utilizados os kits de diagnóstico recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O laboratório afirmou ainda que abriu sindicância interna para apurar as responsabilidades do caso, um episódio “sem precedentes na história da empresa”.