Os benefícios da creatina talvez tenham sido ‘superestimados’, segundo novo estudo

Acreditava-se que os suplementos de creatina impulsionavam tudo, desde músculos até capacidade cerebral. Mas um novo estudo, embora pequeno, está questionando seu valor.

PUBLICIDADE O ensaio clínico randomizado, que acompanhou 54 pessoas saudáveis de 18 a 50 anos durante um programa de treinamento de resistência de 12 semanas, não encontrou nenhuma diferença entre aquelas que tomaram o suplemento na dose recomendada e aquelas que não tomaram, mostra a pesquisa, publicada na Nutrients em 19 de março. Tanto o grupo da creatina quanto o grupo sem creatina ganharam uma média de 2 quilos de massa magra durante o programa, que consistia em três sessões de treino supervisionadas por semana.

“Nós mostramos que tomar cinco gramas de suplemento de creatina por dia não faz nenhuma diferença na quantidade de massa muscular magra que as pessoas ganham com o treinamento de resistência”, disse a autora sênior do artigo e fisiologista do exercício Mandy Hagstrom, da Escola de Ciências da Saúde da Universidade de New South Wales, em comunicado à imprensa.

Creatina é um dos suplementos mais populares entre praticantes de exercícios Foto: Inga/Adobe Stock

O que é a creatina?

A creatina é um composto natural que fornece energia aos músculos produzindo ATP, a forma mais básica de energia das nossas células. Ela é produzida pelo fígado, pelo pâncreas e pelos rins e é encontrada em produtos de origem animal e alguns frutos do mar. Na forma de suplemento, a creatina geralmente é vendida em pó, mas também pode ser comercializada em cápsulas e bebidas para serem consumidas antes do treino.

Pesquisas anteriores haviam mostrado que os suplementos de creatina ajudam a construir músculos, impulsionar a energia e melhorar o desempenho atlético – podendo até ter benefícios cognitivos.

O que o novo estudo sobre creatina descobriu

“Os benefícios da creatina talvez tenham sido superestimados, devido a problemas metodológicos com estudos anteriores”, afirmou Mandy.

Esses problemas, observou a pesquisadora, tinham a ver com começar a suplementação e os programas de exercícios no mesmo dia, dificultando que se separassem os efeitos de cada um sobre os ganhos musculares. Além disso, os estudos desconsideravam o potencial da creatina para causar retenção de água, mas acrescentavam que mais pesquisas eram necessárias para confirmar isso.

No estudo de Mandy, aqueles no grupo de suplemento começaram a tomar 5 gramas de creatina diariamente uma semana antes de o programa de exercícios começar.

“Tivemos o que chamamos de fase de adaptação”, ela contou, “em que metade dos participantes começou a tomar o suplemento, sem mudar nada mais na vida diária, para dar ao corpo uma chance de se estabilizar em termos de resposta ao suplemento”.

Durante a primeira semana pré-exercício, aqueles que tomaram creatina, especialmente as mulheres, ganharam mais massa magra – uma média de 500 gramas a mais do que o grupo de controle. Mas os ganhos extras variaram muito e logo caíram de volta para o mesmo nível do grupo de controle.

“As pessoas que tomaram o suplemento de creatina viram mudanças antes mesmo de começarem a se exercitar, o que nos leva a acreditar que não foi crescimento muscular, mas provavelmente retenção de fluidos”, especulou Mandy. “Então, quando começaram a se exercitar, eles não viram nenhum benefício adicional da creatina, o que sugere que 5 gramas por dia não são suficientes se você estiver tomando com o propósito de ganhar músculos”.

