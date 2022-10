Oscar Schmidt desiste de tratar câncer: entenda as consequências da interrupção do tratamento

O câncer no cérebro é caracterizado pelo crescimento de um tumor na região do órgão. Em mais da metade dos casos, manifesta-se em outra parte do corpo, a chamada metástase. Após o diagnóstico da doença, o tratamento depende do tipo, localização e das características do tumor. No entanto, geralmente, são realizadas cirurgias, quimioterapias e radioterapias.

“Em mais de 50% dos casos, os tumores acometendo o cérebro são oriundos de outros tumores primários fora do sistema nervoso central, como por exemplo, câncer de pulmão, câncer de mama e melanoma maligno (câncer de pele mais maligno). Quando pensamos nos tumores propriamente ditos do sistema nervoso central, nós podemos ter os linfomas, que são tumores de origem hematológica, do sangue, e os gliomas, que são os tumores propriamente ditos de origem de células do cérebro”, explica Thomás Giollo Rivelli, oncologista do Instituto de Oncologia Santa Paula, pertencente à Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil.

Segundo Rivelli, esse gliomas são um grupo heterogêneo de tumores e de prognósticos muito distintos a depender de suas características moleculares. “Ou seja, diferentes perfis de mutação genética em cada tumor podem determinar diferentes padrões de evolução com sobrevida mais ou menos curta”, acrescenta ele.

Na última sexta-feira, 14, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt anunciou que interrompeu seu tratamento neste ano. O “Mão Santa” tem 64 anos e não prosseguirá com as sessões de quimioterapia. Ele luta contra a doença desde 2011, quando foi diagnosticado com o glioma. No mesmo ano, passou por cirurgias, mas, com o tempo, o problema reapareceu.

Na última sexta-feira, 14, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt anunciou que interrompeu seu tratamento neste ano. Foto: NBA

Ele disse que quer se dedicar mais aos familiares, neste momento. “Parei esse ano (com a quimioterapia). Eu mesmo decidi parar. Antes, morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim, era um terror. Graças ao tumor (no cérebro), perdi esse medo. É uma convicção, disso aqui eu não vou morrer. Não quero ser melhor o palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor”, disse Oscar em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!.

Diante da decisão de interromper o tratamento, o paciente precisa saber que os sintomas podem surgir progressivamente conforme a doença avança ou que o tumor cresça.

De acordo com dados do Globocan, projeto da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, que avalia estimativas de incidência e mortalidade por câncer no mundo, por meio de base de dados online, os tumores do sistema nervoso central aparecem na décima posição como causa de morte por câncer no mundo, sendo responsáveis por 2,5% dos óbitos pela doença.

Confira a seguir mais informações sobre câncer no cérebro:

O que é o tumor cerebral?

De acordo com o Instituto de Oncologia Santa Paula, pertencente à Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, o tumor cerebral é caracterizado pelo crescimento de um tumor no cérebro, distinguindo-se em benigno (não canceroso) ou maligno (canceroso). Ele pode originar-se no próprio cérebro ou vir de outra parte do corpo, a chamada metástase.

Os tumores cerebrais podem ter início em qualquer idade, sendo o tipo denominado glioblastoma o mais grave. Cada vez mais comum em idosos, normalmente, ele se apresenta mais entre os homens.

Independentemente de ser maligno ou benigno, o tumor pode comprometer regiões próximas ao cérebro. Entre os problemas que podem surgir estão: complicações para andar, perda do equilíbrio e dificuldade de memória.

Quais os sintomas da doença?

Fraqueza

Perda de equilíbrio

Convulsões

Dificuldade de concentração

Dores de cabeça

Ansiedade

Depressão

Veja quais são os tipos mais comuns de câncer de cérebro, segundo o Instituto Vencer o Câncer:

Gliomas

Glioma é um termo usado para tumores que se iniciam nas células da glia, que constituem o maior componente do tecido cerebral. Vários tipos de tumores podem ser classificados como gliomas, como as astrocitomas e os oligodendrogliomas.

Conforme o Instituto Vencer o Câncer, os gliomas de baixo grau podem, no curso da evolução (que em média varia de três a 15 anos), mudar de grau e de comportamento, tornando-se tumores malignos ou de alto grau ou indiferenciados.

Astrocitomas

As astrocitomas são os tumores mais comuns de gliomas. Originam-se dos astrócitos, que são um tipo de células da glia. Por sua vez, são divididos em quatro grupos, de acordo com o grau de agressividade.

Astrocitoma pilocítico (grau 1): tumor benigno de crescimento extremamente lento, muitas vezes curável somente com a cirurgia. Acomete principalmente pacientes jovens e crianças.

Astrocitoma de baixo grau (grau 2): tumor benigno de crescimento lento, porém com o risco potencial de se transformar em tumores mais agressivos (graus 3 e 4). Costuma afetar pessoas com menos de 40 anos.

Astrocitoma grau 3 (antigo astrocitoma anaplásico): tumor maligno de crescimento relativamente rápido, com padrão de crescimento infiltrativo. Geralmente acomete pacientes entre 40 e 50 anos.

Glioblastoma multiforme (grau 4): tumor maligno de crescimento muito rápido, com padrão de crescimento infiltrativo. São tumores que costumam acometer pessoas entre 40 e 70 anos.

Oligodendrogliomas

Constituem o segundo tipo mais frequente. Como no caso dos astrocitomas, dividem-se em tumores de baixo (grau 2) e alto grau (grau 3).

Meningiomas

São mais comuns em mulheres e guardam relação com os hormônios femininos e a gravidez. Em mais de 90% dos casos são tumores benignos. As taxas de cura são muito altas. Uma fração pequena dos meningiomas é agressiva. Neste caso, eles recebem o nome de atípicos ou grau 3 e devem ser tratados cirurgicamente.

Tumores raros

Essa categoria inclui os ependimomas, meduloblastomas e linfomas. Este último acomete preferencialmente pacientes mais idosos e com doenças que comprometem a imunidade, como a Aids.

Metástases de outros tumores

São os tumores mais encontrados no cérebro. Os que mais formam metástases cerebrais são os que se originam no pulmão, na mama, na pele (melanoma) e no rim. O tratamento das metástases cerebrais depende do quadro clínico, da idade do paciente e do número, do tamanho e da localização das lesões.

Como é feito o diagnóstico?

Por meio da realização de ressonância magnética ou pela tomografia computadorizada. Outros exames como punção lombar e biópsia para avaliar o tecido lesionado também podem ser realizados.

Quais os tipos de tratamento?

O tratamento depende do tipo, localização e das características do tumor. No entanto, geralmente, são realizadas cirurgias, quimioterapias e radioterapias.

“Não necessariamente todos os tumores receberam essas três modalidades de tratamento. No caso da cirurgia, ela é importante pois permite o diagnóstico preciso da doença ao remover tecido para análises e é importante para o alívio de sintomas, porque muitas vezes os pacientes apresentam sinais de hipertensão intracraniana ou sintomas neurológicos diversos”, acrescenta o oncologista do Instituto de Oncologia Santa Paula.

No caso de interrupção do tratamento, como no caso do Oscar Schmidt, o que acontece com o paciente?

No caso de interrupção de tratamento, os sintomas podem surgir progressivamente conforme a doença avança ou que o tumor cresça.

“Esses sintomas podem ser variados e dependem principalmente do tamanho da lesão e da localização do tumor. A velocidade com que esse tumor vai crescer depende muito do tipo de glioma em questão. Gliomas de mais baixo grau tendem a ter um crescimento muito mais lento, em muitos anos, e gliomas de alto grau, mais agressivos, tendem a ter evolução mais rápida, e muitas vezes a sobrevida é medida em meses”, explica Rivelli.

O especialista lembra que a interrupção do tratamento pode ocorrer por efeitos colaterais ao tratamento, quando o tratamento perde o poder de controlar a doença ou por decisão do próprio paciente.